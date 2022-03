Ρώσοι στρατιώτες – Ουκρανία: Αμήχανα μετάλλια Ανδρείας

Χωρίς συναίσθημα, οι νεαροί στρατιώτες κοιτούν τα μετάλλια Ανδρείας που τους καρφίτσωσε στο πέτο ο Ρώσος υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φομίν κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο της χώρας. Από τα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, οι στρατιώτες δείχνουν τρομοκρατημένοι ενώ οι περισσότεροι κάθονται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι ξαπλωμένοι καθώς φέρουν βαριά τραύματα.

Αν και έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους εδώ και αρκετές ημέρες, δεν μπορούν να ξεχάσουν τη φρίκη του πολέμου, ότι αναγκάστηκαν να σκοτώσουν Ουκρανούς ακόμη και αμάχους.

Ακόμη κι όταν ο υφυπουργός Φόμιν τους καρφιτσώνει το μετάλλιο στο πέτο κι εκείνοι λένε: «Υπηρετώ τη Ρωσία».

Οι στρατιώτες προσπαθούν μάλιστα να αποφύγουν το βλέμμα του Ρώσου υφυπουργού Άμυνας…

Russian state television broadcasts footage of “special operation” veterans being awarded medals. They actually showed young men who’ve lost their limbs in the war. pic.twitter.com/BRBCUvo2PK

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 27, 2022