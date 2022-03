Καντίροφ: «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα κάνουν καλό»

Διαφωνεί με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου ο ηγέτης των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ αφού θεωρεί ότι δεν θα προσφέρουν «κανένα καλό». Θυμίζουμε ότι οι συνομιλίες γίνονται σήμερα στην Τουρκία και έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το «παρών» δίνει και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Όπως αναφέρει το ΝΕΧΤΑ, o Καντίροφ θεωρεί ότι «είναι αναγκαίο να τελειώσουμε ότι αρχίσαμε, να καταστρέψουμε» τον ουκρανικό στρατό, τον οποίο, ανάμεσα σε άλλα, χαρακτηρίζει ως ναζί. «Μόνο τότε πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια», επισημαίνει.

Dictator of #Chechnya, Ramzan #Kadyrov declared: "My convinced opinion is that these negotiations will do no good. In my opinion, it is necessary to finish what we started: to destroy the Banderites, Nazis, and Shaitans. Only then should we decide what to do next". pic.twitter.com/Nur69g46aX

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022