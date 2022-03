Φιδονήσι Ουκρανοί: Βραβεύτηκε ο στρατιώτης που φώναξε «άντε γ@@@» στους Ρώσους

Ο Roman Hrybov, o Ουκρανός στρατιώτης που είπε την περίφημη φράση «άντε γ@@@» στους Ρώσους στο Φιδονήσι επέστρεψε στην Ουκρανία. Ο Roman Hrybov, είναι αξιωματικός της υπηρεσίας κρατικής συνοριακής φύλαξης της Ουκρανίας και σήμερα βραβεύτηκε από τον επικεφαλής της κρατικής διοίκησης της Περιφέρειας Τσερκάσι, Ihor Taburets. Υπηρετούσε στο Φιδονήσι και είναι ένας από τους 13 ουκρανούς στρατιώτες που επέζησαν της ρωσικής αιχμαλωσίας.

Roman Hrybov, the author of the famous "Go fuck yourself Russian warship" phrase has returned home. He is an officer of the State Border guard service of Ukraine. He was serving on Zmiiny Island, survived Russian captivity. pic.twitter.com/EpKAUfEzrL

Την απελευθέρωση της ομάδας των Ουκρανών στρατιωτών από το Φιδονήσι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι σκοτώθηκαν αφού αψήφησαν τις εντολές από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, γνωστοποίησε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρεστσουκ, σε ανάρτησή της στο Telegram πριν από λίγες ημέρες.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"

Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC

— BNO News (@BNONews) February 25, 2022