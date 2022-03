Γήπεδο Νιγηρία: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο Αφρικανός που μας εμπνέει»

Η ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει αποκτήσει διαστάσεις μύθου στη Νιγηρία, την πατρίδα και αφετηρία των γονιών του, του Τσαρλς και της Βερόνικα. «Πείτε του πως αυτή είναι η Αφρική! Πείτε του πως είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν!» ανέφερε στα αποκαλυπτήρια ο Μπαμπαλόλα Ολουβαφέμι, ο street artist που ζωγράφισε τη μορφή του Γιάννη στο τσιμέντο ενός ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ. «Είμαι ένας freelance καλλιτέχνης από τη Νιγηρία με έδρα την Αμπούτζα, τα τελευταία χρόνια δουλεύω πάνω στην αφρικανική τέχνη και προσπαθώ κάθε φορά να παρουσιάσω ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα…» εξηγεί ο Ολουβαφέμι. Και αναφέρει πως «πάντα πίστευα πως η τέχνη μου ήταν πάνω από εμένα. Οι δημιουργίες μου δεν αφορούν μόνο εμένα αλλά έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μέσα από το κίνημα “Artmazing” προσπαθώ να ανταποδώσω στην κοινωνία μαζί με την ομάδα μου».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ουδέποτε αρνήθηκε τις αφρικανικές ρίζες του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μεγάλωσα σε νιγηριανό σπίτι. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, πήγα σχολείο στην Ελλάδα όμως στο τέλος της ημέρας, όταν επέστρεφα σπίτι, δεν υπήρχε ελληνική αλλά νιγηριανή κουλτούρα». «Προσπαθώ να αφυπνίσω τους συνανθρώπους μου με τη δουλειά μου και για αυτόν τον λόγο, επέλεξα τον Γιάννη επειδή είναι Αφρικανός, επειδή έχει Αφρικανούς προγόνους και ιστορία, κυρίως όμως μπορεί να δώσει έμπνευση στα παιδιά μας, να κάνει τους νεαρούς μπασκετμπολίστες στη Νιγηρία να ονειρεύονται», είπε ο Νιγηριανός καλλιτέχνης.

For the love of basketball and a celebration 🎉 f a living legend @Giannis_An34 @Bucks @NBA @NBA_Africa @NBAonTNT

Ο Νιγηριανός street artist μιλάει για το concept της ανακαίνισης του γηπέδου: «Θέλαμε να κάνουμε το γήπεδο πιο ελκυστικό. Να του δώσουμε ζωή. Κι αποφασίσαμε να το κάνουμε με τη μορφή του Γιάννη στο τσιμέντο. Μας πήρε περίπου δυο εβδομάδες για να τελειώσουμε, δίχως υποστήριξη από άλλους. Προσωπικά, μου αρέσει πολύ να βλέπω μπάσκετ. Δεν έχω παίξει ποτέ, όμως αγαπώ να βλέπω αγώνες. Ειδικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είχαμε κατά καιρούς σπουδαίους Νιγηριανούς στη λίγκα, κανείς όμως δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο αυτός, κανείς δεν έχει αφήσει τόσα πράγματα πίσω του. Είναι μια φωνή για όλους μας, ένας άνθρωπος που μας εμπνέει».

I present to you my baby!

And yeah please tag @Giannis_An34

Tell him this is AFRICA!!

Tell him we are proud!

Location – Area1 Basketball court Abuja Nigeria.#artmazing #artmazingcommunities #artmazingafrican #artmazing2022 pic.twitter.com/BuDwSwWLg9

