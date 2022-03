Όσκαρ 2022 νικητές: Έκανε την έκπληξη το «Coda»

Το μεγάλο αουτσάιντερ «Coda» έκανε την έκπληξη στα Όσκαρ 2022, κατακτώντας πανάξια το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας και αναδείχθηκε στον κερδισμένο της βραδιάς! Παράλληλα, Γουίλ Σμιθ και Τζέσικα Τσάστεϊν ήταν οι μεγάλοι νικητές αναφορικά με τα Όσκαρ Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ το Dune σάρωσε τα βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες. Η βραδιά της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ, των κορυφαίων βραβείων της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ξεκίνησε ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας, όπου οι αστέρες της 7ης τέχνης επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί, έπειτα από μία χρονιά αποχής εξαιτίας της πανδημίας. Ήταν οι αδελφές Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς, οι Αμερικανίδες τενίστριες, με το ξεκίνημα των οποίων καταπιάνεται το φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», αυτές που κήρυξαν την έναρξη της τελετής, με τη ζωντανή ερμηνεία της τραγουδίστριας Μπιγιονσέ σε γήπεδο αντισφαίρισης σε προάστιο του Λος Άντζελες.

Η αμερικανική Ακαδημία των Τεχνών και των Επιστημών του Κινηματογράφου θα απονείμει στην τελετή συνολικά 23 χρυσά αγαλματίδια. Φαβορί των Όσκαρ των ταινιών μεγάλου μήκους θεωρούνται τα φιλμ «Η εξουσία του σκύλου», σε σκηνοθεσία της Τζέιν Κάμπιον, «CODA», σε σκηνοθεσία της Σιάν Χέντερ, και «Μπέλφαστ» σε σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα.

Όσκαρ 2022 Β’ Γυναικείου Ρόλου: Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Το πρώτο Όσκαρ που ανακοινώθηκε ήταν εκείνο του Β’ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο διεκδίκησαν οι Τζέσι Μπάκλεϊ («The Lost Daughter»), Τζούντι Ντεντς («Belfast»), Κρίστεν Ντανστ («The Power of the Dog»), Αριάνα Ντε Μπόζι («West Side Story») και Αουνζάνιου Έλις («King Richard»). Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Αριάνα Ντε Μπόζι για το ριμέικ του Σπίλμπεργκ «West Side Story», η οποία αποθεώθηκε, ενώ κατά την ομιλία της τόνισε ότι γράφεται ιστορία με αυτό το Όσκαρ, αφού πρόκειται για την πρώτη βράβευση μίας ανοιχτά queer Αφροαμερικανής γυναίκας.

Η 31χρονη ηθοποιός διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ! «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα. Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η Ντε Μπόζι δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική, είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/8o5MzcyKyp — Variety (@Variety) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ήχου: Dune

Το επόμενο Όσκαρ που ανακοινώθηκε ήταν εκείνο του Καλύτερου Ηχου, το οποίο και κέρδισε η ταινία «Dune».

Υποψήφιες ήταν οι ταινίες «Belfast», «Dune», «No Time to Die», «Η Εξουσία του Σκύλου» και «West Side Story».

The Oscar for Best Sound goes to… #Oscars pic.twitter.com/0ACNaBsIgl — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Φωτογραφίας: Dune – Γκρεγκ Φρέιζερ

Οι Γκρεγκ Φρέιζερ («Dune»), Νταν Λαόυστσεν («Nightmare Alley»), Άρι Βέγκνερ, («The Power of the Dog»), Μπρούνο Ντελμπονέλ («The Tragedy of Macbeth») και Γιάνους Καμίνσκι («West Side Story») μονομάχησαν για το Όσκαρ 2022 Καλύτερης Φωτογραφίας.

Νικητής αναδείχθηκε ο Γκρέιγκ Φρέιζερ, με το «Dune» να κερδίζει δεύτερο απανωτό Όσκαρ, μετά από εκείνο του Καλύτερου Ηχου.

The Oscar for Best Cinematography goes to… #Oscars pic.twitter.com/CtNKYHlLnb — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Τα Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους «Audible», «Lead me Home», «The Queen of Basketball», «Three Songs και «When We Were Bullies» ήταν τα υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ.

Κερδισμένο ήταν το «The Queen of Basketball», όπως αναμενόταν.

The Oscar for Best Documentary Short Subject goes to… #Oscars pic.twitter.com/6Zo68X0fro — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Οπτικών Εφέ: Dune

Σαρώνει το Dune! Από τους μεγάλους κερδισμένους των φετινών Όσκαρ η ταινία του Ντένις Βιλνέβ!

Το βραβείο των Οπτικών Εφέ διεκδίκησαν οι ταινίες «Dune», «Free Guy», «No Time to Die», «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Spider-Man No Way Home».

Ωστόσο, το Dune ήταν και πάλι εκείνο που κέρδισε το Όσκαρ, που κάνει «πάρτι» στις τεχνικές κατηγορίες.

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Encanto

Για το Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων αναμετρήθηκαν οι ταινίες «Encanto», «Flee», «Luca», «The Mitchells vs. the Machine» και «Raya and the Last Dragon».

Εκείνη που βραβεύτηκε με το Όσκαρ ήταν το «Encanto».

Ετσι, τα στούντιο Disney εξασφάλισαν το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, με το «Encanto, ένας κόσμος μαγικός», ένα φιλμ που έχει σκηνικό την Κολομβία και αναφορές στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.

Το «Encanto» αφηγείται τις περιπέτειες μιας συνηθισμένης έφηβης, της Μιραμπέλ, παιδιού οικογένειας κάθε μέλος της οποίας έχει μαγικές δυνάμεις, στην καρδιά των βουνών της Κολομβίας.

The Oscar for Best Animated Feature goes to… #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Windshield Wiper

Ενώ, το Όσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων πήγε στα χέρια των Αλμπέρτο Μιέλγκο και Λέο Σάντσεζ, για το φιλμ «The Windshield Wiper».

The Oscar for Best Short Film (Animated) goes to… #Oscars pic.twitter.com/xD7u6FG70H — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Β’ Ανδρικού Ρόλου: Τρόι Κότσουρ για το «Coda»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές, πιο ανατριχιαστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού των Όσκαρ μας χάρισε η απονομή του βραβείου Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Και αυτό διότι νικητής αναδείχθηκε ο κωφάλαλος Τρόι Κότσουρ για την ταινία «Coda».

Troy Kotsur is the first deaf man to win an acting #Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/5xl4CydyEy — Variety (@Variety) March 28, 2022

Ο 53χρονος καλλιτέχνης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε από την Aμερικανική Aκαδημία Kινηματογράφου για την ερμηνεία του, με χιούμορ, λεπτότητα και ευαισθησία, στον ρόλο του αφόρητα γκρινιάρη πατέρα, που μολαταύτα λατρεύει την οικογένειά του.

Ο Τρόι Κότσουρ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στην «κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία», επευφημήθηκε στη νοηματική από αρκετούς προσκεκλημένους πηγαίνοντας να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο.

"This is dedicated to the deaf community, the CODA community and the disabled community. This is our moment," Troy Kotsur says in his #Oscar acceptance speech. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/ASjHXSrU6s — Variety (@Variety) March 28, 2022

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ξένης Ταινίας: Drive My Car (Ιαπωνία)

Καλύτερη Ξένη Ταινία αναδείχθηκε το Drive My Car από την Ιαπωνία, με συνυποψήφιες τις ταινίες Flee (Δανία), The Hand of God (Ιταλία), Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν) και The Worst Person in the World (Νορβηγία).

Το τρίωρο φιλμ «Drive my car» του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.

Όσκαρ 2022 Καλύτερων Κοστουμιών: Cruella

Το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών το κατέκτησε η ταινία «Cruella» και η Jenny Beavan.

Όσκαρ 2022 Πρωτότυπου Σεναρίου: Belfast του Κένεθ Μπράνα

Το υπέροχο Belfast του Κένεθ Μπράνα ήταν εκείνο που βραβεύτηκε με το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, «μονομαχώντας» με τα «Don’t Look Up», «King Richard», «Licorice Pizza» και «The Worst Person in the World».

Όσκαρ 2022 Διασκευασμένου Σεναρίου: Coda

Τεράστια δικαίωση για το χαμηλού μπάτζετ φιλμ της Σίαν Χέντερ, το οποίο είναι η έκπληξη της βραδιάς, κατακτώντας ακόμη ένα Όσκαρ, αυτό του Διασκευασμένου Σεναρίου, μετά από εκείνο του Β’ Ανδρικού Ρόλου με τον Τρόι Κότσουρ.

Όσκαρ 2022: Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

Όσκαρ 2022: Ανατριχίλα -Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, μαζί με Ντε Νίρο και Πατσίνο στη σκηνή

Τρία «ιερά τέρατα» της 7ης Τέχνης, οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο ανέβηκαν μαζί στη σκηνή του Dolby Theater και γνώρισαν πρωτοφανή αποθέωση.

Η επική αυτή τριπλή συνύπαρξη στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ 2022, είχε να κάνει με το αριστούργημα του Κόπολα «Ο Νονός», στο οποίο αναφέρθηκε ο σπουδαίος σκηνοθέτης.

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Σκηνοθεσίας: «Η Εξουσία του Σκύλου»

Στο… κυρίως μενού της βραδιάς των Όσκαρ 2022, οι Τζέιν Κάμπιον, Κένεθ Μπράνα, Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Πολ Τόμας Αντερσον και Στίβεν Σπίλμπεργκ διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η μεγάλη νικήτρια ήταν η Τζέιν Κάμπιον με την «Η Εξουσία του Σκύλου», στο πρώτο βραβείο της ταινίας στη φετινή τελετή.

Η Νεοζηλανδή Κάμπιον έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο.

Η πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Κάθριν Μπίγκελοου, που είχε βραβευτεί για το πολεμικό δράμα The Hurt Locker το 2010.

Η Τζέιν Κάμπιον είχε ήδη λάβει το 1994 Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για τα «Μαθήματα Πιάνου».

Όσκαρ 2022 Α’ Ανδρικού Ρόλου: Γουίλ Σμιθ για το «Η μέθοδος Γουίλιαμς»

Στη «μάχη γιγάντων» για το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου αναμετρήθηκαν Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Άντριου Γκάρφιλντ, Γουίλ Σμιθ και Ντένζελ Γουάσινγκτον.

Τα προγνωστικά εν τέλει επιβεβαιώθηκαν, με τον Γουίλ Σμιθ να κατακτά το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνέια του στο φιλ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

«Θέλω να ζητήσω συγνώμη από την Ακαδημία», είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του (σ.σ. η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση), προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής.

«Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Όσκαρ 2022 Α’ Γυναικείου Ρόλου: Τζέσικα Τσάστεϊν για το «The Eyes Of Tammy Faye»

Μεγάλη κερδισμένη αναφορικά με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου ήταν η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Τσάστεϊν, για την ερμηνεία της στο φιλμ «The eyes of Tammy Faye», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλε-ευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες», κατόπιν για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty».

Τρίτη και… φαρμακερή, αφού κέρδισε τη «μονομαχία» με άλλες τέσσερις σπουδαίες ηθοποιούς, την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας: CODA

Ωστόσο, η έκπληξη μεγατόνων έγινε με την ανάδειξη του «Coda» σε καλύτερη ταινία της χρονιάς!

Η πολύ χαμηλού μπάτζετ ταινία είχε τρεις υποψηφιότητες και κατόρθωσε να κερδίσει το Όσκαρ και στις τρεις, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά! Όλη η αίθουσα υποκλίθηκε, πανηγυρίζοντας στη νοηματική γλώσσα!

Η σκηνοθέτιδα Σιάν Χέντερ εξασφάλισε το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ ο εκ γενετής κωφός Τρόι Κότσουρ, έλαβε βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Η ταινία πραγματεύεται την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της.

Ιστορική απονομή: Το πρώτο βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας που καταλήγει σε χέρια πλατφόρμας live streaming

Ο θρίαμβος του φιλμ, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», αποτέλεσε ταυτόχρονα και νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.