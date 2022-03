Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Τα βρίσκουν σκούρα οι Ρώσοι, τι συμβαίνει στα “μέτωπα”

Ολοένα και περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ρωσική πολεμική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην Ουκρανία. Το τελευταίο 24ωρο έρχονται πληροφορίες από το μέτωπο για ανακατάληψη πόλεων από τους Ουκρανούς. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι εξακολουθούν να χτυπούν στόχους, εστιάζοντας σε αποθήκες καυσίμων και τροφίμων, κυρίως από απόσταση. Σύμφωνα με τον Guardian -που επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας- η Ρωσία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική ουκρανική πόλη Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα, με πυραύλους Κρουζ υψηλής ακρίβειας.

Οι δυνάμεις του Πούτιν, σύμφωνα με την ενημέρωση, χτύπησαν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς μια αποθήκη καυσίμων που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις κοντά στο Λβιβ και χρησιμοποίησαν πυραύλους Λρουζ για να πλήξουν ένα εργοστάσιο στην πόλη που χρησιμοποιείται για την επισκευή αντιαεροπορικών συστημάτων, σταθμών ραντάρ και σκοπευτικών για άρματα μάχης, ανέφερε το υπουργείο. «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», τονιζόταν στην ανακοίνωση.

Η επίθεση στο Λβιβ, μια πολή σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την Πολωνία, χαρακτηρίστηκε από αναλυτές ως μήνυμα προς τον Μπάιντεν, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην Πολωνία. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία χρησιμοποίησε θαλάσσιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να καταστρέψει ένα οπλοστάσιο πυραύλων S-300 και αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων BUK κοντά στο Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, υποστηρίζει το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία επιχειρεί να χωρίσει την Ουκρανία στα δύο για να δημιουργήσει μια περιοχή που θα ελέγχει η Μόσχα έχοντας αποτύχει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. “Στην πραγματικότητα είναι μια απόπειρα να δημιουργηθεί μια Βόρεια και μια Νότια Κορέα στην Ουκρανία”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κιρίλο Μπουντάνοφ και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία σύντομα θα ξεκινήσει ανταρτοπόλεμο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία έδαφος. Οι Ουκρανοί, νωρίτερα, ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν άνδρα στο Λβιβ με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ των Ρώσων. Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας εντοπίστηκε τη στιγμή που κατέγραφε μια επίθεση με ρουκέτες που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 26/3, μέσα στην πόλη.

Την ίδια στιγμή, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα αμερικανικό think tank που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εξέδωσε νέα ενημέρωση για τη ρωσική εισβολή. Όπως αναφέρει στο τελευταίο του report, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν και το Σάββατο -παρά την αλλαγή στρατηγικής που ανακοινώθηκε- τις ανεπιτυχείς προσπάθειές τους ώστε να βρουν τις κατάλληλες θέσεις απ’ όπου θα μπορούσαν να επιτεθούν και να καταλάβουν το Κίεβο.

Οι αναλυτές κάνουν λόγο για «στατικές μάχες γύρω από το Κίεβο» που αντανακλούν την ανικανότητα των ρωσικών δυνάμεων και όχι κάποια μετατόπιση στους στόχους ή τη στρατηγική των Ρώσων. Στην έκθεση τονίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι πιθανό να διχοτομήσουν την πολιορκημένη πόλη – λιμάνι της Μαριούπολης, στα νοτιοανατολικά, τις επόμενες ημέρες και να αποκτήσουν τον έλεγχό της στο «σχετικά κοντινό μέλλον».

«Το μέγεθος των ρωσικών απωλειών στη μάχη για τη Μαριούπολη θα καθορίσει αν η πτώση της πόλης επιτρέψει στη Ρωσία να “επιστρέψει” στις πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στην ανατολική Ουκρανία. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, αλλά οι σημερινές ενδείξεις φανερώνουν ότι οι ρωσικές απώλειες ήταν και θα συνεχίσουν να είναι υψηλές» προσθέτει το Ινστιτούτο. Την ίδια στιγμή, αναφέρουν στη συνέχεια, η καταληφθείσα νότια πόλη Χερσώνα «φαίνεται να αντιστέκεται στον ρωσικό έλεγχο με τρόπους που οδηγούν τον ρωσικό στρατό και την εθνοφρουρά να συγκεντρώσουν δυνάμεις για να διασφαλίσουν τον έλεγχό της». Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, «η ανάγκη να διασφαλιστούν οι κατακτημένες πόλεις μπορεί να επιφέρει σημαντικό κόστος στις διάσπαρτες ρωσικές δυνάμεις και να εμποδίσει την ικανότητά τους να διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις».

Για «στατικές μάχες» μιλά και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Στην ενημέρωση που ανάρτησε το πρωί της Κυριακής αναφέρει ότι «οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων που “κοιτάζουν” τις αυτονομημένες περιοχές στα ανατολικά της χώρας, προελαύνοντας από την κατεύθυνση του Χάρκοβο στα βόρεια και της Μαριούπολης στα νότια».

