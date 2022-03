Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Με έξι πυραύλους Κρουζ χτύπησε τη Λβιβ η Ρωσία

Η Ρωσία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας με υψηλής ακρίβειας πυραύλους κρουζ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η Ρωσία έπληξε έναν χώρο αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στη Λβιβ με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ για να χτυπήσει ένα εργοστάσιο στην πόλη που χρησιμοποιείται για την επισκευή αντιαεροπορικών συστημάτων, σταθμών ραντάρ και σκοπεύτρων για άρματα μάχης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

"In the last 30 seconds there have been a few loud bangs." Sky's Sally Lockwood is in Lviv, Ukraine where the Governor claims two missiles have hit the city and has told residents to stay indoors.https://t.co/WjBXRCBWmk 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fvdimSdmqW — Sky News (@SkyNews) March 26, 2022

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας. Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα προκειμένου να καταστρέψει ένα οπλοστάσιο πυραύλων S-300 και αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων BUK κοντά στο Κίεβο, ανέφερε. Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), προστίθεται στην ανακοίνωση.

Photos of the fire in Lviv, where Russian missiles hit a fuel storage enterprise yesterday. Fire was extinguished in 2,5 h after the strikes. By Ukraine state emergency service pic.twitter.com/lgHFxUmlEu — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 27, 2022

Σε δική της ανακοίνωση, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας κάνει λόγο για επίθεση με έξι συνολικά πυραύλους, και επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές της Λβιβ ανακοίνωσαν εχθές ότι συνελήφθη έναν ύποπτος για κατασκοπεία κοντά σε ένα από τα σημεία της πόλης που επλήγησαν από πυραύλους. Σύμφωνα με το Fox News, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μακσίμ Κοζίτσκι είπε ότι πάνω στον συλληφθέντα βρέθηκαν πληροφορίες για την τοποθεσία της επίθεσης και το κινητό του περιείχε ύποπτες πληροφορίες για την περιοχή, αλλά και βίντεο που έδειχνε τον πύραυλο να κατευθύνεται προς τον στόχο του.

The command of the Air Force of the Armed Forces of #Ukraine stated that #Russian troops fired six missiles at #Lviv. The targets were a fuel depot and an armored plant. No human casualties were reported in the statement. pic.twitter.com/mN5HRoiNdL — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022

Στο Λβιβ η κατάσταση γίνεται εφιαλτική μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι εναντίον υποδομών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι προμηθεύονται ακόμα και μάσκες φοβούμενοι χημική επίθεση, ενώ οι τοπικές αρχές ετοιμάζονται και για μάχες μέσα στην πόλη.

Ποια αναδίπλωση;

Χρειάστηκε μόλις μία ημέρα για να διαψευστούν οι όποιες ελπίδες δημιουργήθηκαν για περιορισμό των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μόνο στην ανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια του Ντονμπάς, την οποία η Μόσχα θέλει «ανεξάρτητη» και εκτός ουκρανικής επικράτειας. Ενώ η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για το πέρασμα στη δεύτερη φάση της επιχείρησης έγινε την Παρασκευή, τελικά όλο το Σάββατο ο ρωσικός στρατός αναλώθηκε σε επιθέσεις στην βορειοανατολική Ουκρανία.

Several "powerful" explosions have struck the outskirts of the western Ukrainian city of Lviv. Lviv's governor said there had been two missile strikes at about 2.45pm UK time. Shortly before 5pm, he said there had been three more explosions. Read more: https://t.co/MGXz2YdNUD pic.twitter.com/9XomzzrntX — Sky News (@SkyNews) March 26, 2022

Ακόμα κι αν αποδοθεί μέρος αυτής της στοχοποίησης στη διάθεση της Μόσχας να κάνει επίδειξη δύναμης επειδή στη γειτονική Πολωνία ήταν αυτό το διάστημα ο Τζο Μπάιντεν για επίσημη επίσκεψη, είναι παράλληλα ξεκάθαρο πως όποιο στόχο θεωρήσει στρατηγικής σημασίας το Κρεμλίνο και σε οποιαδήποτε σημείο της Ουκρανίας, τότε θα επιχειρεί εναντίον του. Είτε πρόκειται για το Λβιβ, απ’ όπου περνά στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση προς την Ουκρανία, είτε πρόκειται για τον έλεγχο στόχων «πυρηνικού», όπως μία εγκατάσταση ερευνητικού κέντρου στο Χάρκοβο και η κατάληψη της πόλης όπου ζει το προσωπικό του Τσέρνομπιλ – όλα μακριά από το Ντονμπάς.

Ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε χθες σχετικά, εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν υπάρχει από τη Μόσχα αλλαγή στρατηγικής στις πολεμικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία. Η κλιμάκωση χθες των ρωσικών επιθέσεων στα βορειοδυτικά της Ουκρανίας, γύρω από το Κίεβο και στο Χάρκοβο, ήρθαν λίγο πριν ή αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, επανέφερε το σενάριο της πολωνικής εμπλοκής στον πόλεμο. Όπως δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου και αφού το πρωί της ίδιας ημέρας είχε συναντήσει τον Τζο Μπάιντεν, έλαβε τη διαβεβαίωση των Αμερικανών ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αντίρρηση να παραχωρήσει η Πολωνια μαχητικά αεροσκάφη για την άμυνα της Ουκρανίας.

‘Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Πολωνίας’

«Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Πολωνίας, εμείς έχουμε ανάγκη για μαχητικά για να βρούμε μια ισορροπία στον ουρανό» είπε ο Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι Κίεβο και Βαρσοβία εξετάζουν αυτό το θέμα και αναμένονται σύντομα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου, η πολωνική κυβέρνηση είχε εκφράσει την διάθεση να παραχωρήσει όλα τα αεροσκάφη της Mig-29 για την άμυνα της Ουκρανίας, αλλά όχι απευθείας η ίδια, παρά μόνο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ουάσιγκτον είχε αρνηθεί τότε να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της Βαρσοβίας «μη βιώσιμη». Είναι άγνωστο τώρα εάν η αμερικανική κυβέρνηση άλλαξε όντως στάση και προσφέρθηκε να κάνει πρακτικά κάτι περισσότερο, εάν παρότρυνε με ζέση τις δύο πλευρές να προχωρήσουν στη συνεργασία, ή απλά δεν έφερε αντίρρηση σε μία τέτοια προοπτική.

Οι επιθέσεις στο Χάρκοβο, Λβιβ και γύρω από το Κίεβο

Μόνο χθες, οι ρωσικές δυνάμεις επιδόθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις γύρω από το Κίεβο, στο Λβιβ και στο Χάρκοβο. Ειδικά στην τελευταία αυτή μαρτυρική πόλη, που πολιορκείται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο στόχος ήταν ένα πυρηνικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο δέχθηκε πυρ εναντίον πυρηνικού ερευνητικού κέντρου στο Χάρκοβο.

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», ανακοινώθηκε από το ρωσικό κοινοβούλιο, το οποίο επικαλέστηκε την κρατική ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης των πυρηνικών.

Maria Radionova survived the bombing of a theatre in Mariupol and has said she believes the panic of the crowd rushing to escape killed more people than the strike itself. Read more: https://t.co/cDl5DSpcBE pic.twitter.com/nVltubXzh0 — Sky News (@SkyNews) March 26, 2022

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν και το Σλάβουτικ, την πόλη στην οποία ζει το προσωπικό του Τσερνόμπιλ.

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν όμως και αποθήκες πετρελαίου στο Ρίβνε, που είναι μερικά χιλιόμετρο βορειανατολικά του Λβιβ. Στόχοι έγιναν και πόλεις κοντά στο Κίεβο, όπως το Τσερνίχιβ, όπου καταστράφηκε η γέφυρα που το ενώνει με την πρωτεύουσα. Πρόκειται για μία πόλη 130.000 κατοίκων, οι οποίοι έμειναν χωρίς τις βασικές παροχές – ρεύμα, θέρμανση, πόσιμο νερό. Η πόλη είναι κοντά και στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Πάντως υπήρξε και μία πετυχημένη ουκρανική αντεπίθεση. Οι δυνάμεις της Ουκρανίας ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Τροστίανετς, στην περιοχή Σούμι, βορειοδυτικά του Χάρκοβου, μετά από σκληρές μάχες με τους Ρώσους στρατιώτες.