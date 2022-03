Μικ Σουμάχερ – ατύχημα Τζέντα: Η ανάρτηση του οδηγού για την υγεία του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Μικ Σουμάχερ, όπου μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, ο πιλότος της Haas επέστρεψε στο ξενοδοχείο του. Σε ανάρτησή του στα social media, o Σουμάχερ διαβεβαιώνει ότι είναι καλά και ότι «θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

«Γεια σε όλους. Ήθελα να πω πως είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης. Το αυτοκίνητο ήταν υπέροχο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», έγραψε ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ στο twitter. To ατύχημα έγινε όταν κατά τη διάρκεια του Q2 ο Μικ Σουμάχερ έχασε με μεγάλη ταχύτητα τον έλεγχο του μονοθέσιου της Haas και χτύπησε στον προστατευτικό τοίχο. Το αποτέλεσμα ήταν το μονοθέσιο να διαλυθεί και αμέσως η διαδικασία να διακοπεί. Ο ίδιος ο Σουμάχερ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, βγήκε από το μονοθέσιο και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Ο ίδιος μίλησε με τη μητέρα του και δεν φέρει ορατά τραύματα πάνω του. Οι κατατακτήριες διακόπηκαν για αρκετή ώρα, μέχρι να απομακρυνθεί το κατεστραμμένο μονοθέσιο και να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022