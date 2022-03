Η ζωή του Πούτιν: Ποιος είναι ο Ρώσος πρόεδρος

Γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ανέκαθεν υπήρξε ένα πέπλο μυστηρίου. Τώρα, καθώς ο πόλεμος που κήρυξε στη γειτονική Ουκρανία συμπληρώνει ένα μήνα, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται στη Δύση. Για το τι έχει στο μυαλό του. Για το αν είναι υγιής. Ακόμη και για το αν στέκει στα καλά του. Άλλα παλαιότερα ερωτήματα επανέρχονται στο προσκήνιο -με ή χωρίς αφορμή τις δυτικές κυρώσεις. Πόση είναι για παράδειγμα η περιουσία του. Από τα πλέον πυκνά μυστήρια είναι η ιδιωτική ζωή του. Γι’ αυτήν ήταν πάντα εξαιρετικά μυστικοπαθής. Κι όχι μόνο ως σύζυγος ή εργένης.

Από το 2013 έχει πάρει διαζύγιο από την πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, Λιουντμίλα Σκρεμπνιόβα, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια γάμου και εν μέσω ενός οργίου φημών ότι διατηρούσε από το 2008 εξωσυζυγική σχέση με την Αλίνα Καμπάεβα: τη Χρυσή Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής το 2004 στην Αθήνα, μετέπειτα κυβερνητική βουλευτή και τα τελευταία χρόνια φημολογούμενη δεύτερη κρυφή σύζυγο του Ρώσου προέδρου.

Μέχρι και για τις κόρες που απέκτησε με τη Λιουντμίλα (η οποία τελικά ξαναπαντρεύτηκε το 2015 με τον κατά 21 χρόνια νεότερό της Αρτούρ Οτσερέτνι). «Έχω μια ιδιωτική ζωή, στην οποία δεν επιτρέπω παρεμβάσεις. Πρέπει να γίνει σεβαστή», είχε πει κάποτε ο ίδιος. Όμως οι φήμες και τα σενάρια για το πόσα παιδιά έχει τελικά ο 69χρονος Πούτιν, εντός κι εντός γάμου (ή γάμων) δίνουν και παίρνουν ξανά. Αυτή τη φορά, δε, με αφορμή τον πλούτο τους και τα σενάρια δήμευσής του.

Αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι πως έχει δύο κόρες με τη Λουντμίλα. Αμφότερες όμως κρατήθηκαν από το Κρεμλίνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πάρα πολλά χρόνια. Ο Πούτιν δεν τις έχει ποτέ κατονομάσει. Για την ακρίβεια, για να κρατηθεί μυστική η ταυτότητά τους, στη δημόσια ζωή τους δεν χρησιμοποιούν καν το επίθετό του. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτές, χωρίς ονόματα, στον βραβευμένο με Όσκαρ Αμερικανό σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν, στο ντοκιμαντέρ «The Putin Interviews» του 2017.

Είχε μάλιστα αποκαλύψει ότι είναι παππούς, χωρίς να διευκρινίσει πόσα είναι τα εγγόνια του ή από ποια κόρη τα έχει αποκτήσει. Το μόνο που είχε παραδεχτεί είναι ότι δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους. «Παίζετε μαζί;» τον ρώτησε ο Στόουν. «Πολύ σπάνια, δυστυχώς», απάντησε ο Πούτιν. Γεννημένες το 1985 στην Αγία Πετρούπολη η μια, το 1986 στη Δρέσδη η άλλη, η Μαρία και η Κατερίνα πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια στη Γερμανία, όπου ο πατέρας τους υπηρετούσε ως πράκτορας της KGB.

Όταν η οικογένεια επέστρεψε το 1991 στην Αγία Πετρούπολη, φοίτησαν σε γερμανικό σχολείο. Για λόγους ασφαλείας ωστόσο οι δύο αδελφές λέγεται ότι μετακόμισαν πίσω στη Γερμανία για μια πενταετία, με τον Πούτιν να εμπιστεύεται την κηδεμονία τους στον στενό φίλο του και πρώην πράκτορα της Στάζι (μετέπειτα διευθύνοντα σύμβουλο της Nord Stream AG), Ματίας Βάρνινγκ.

Επέστρεψαν στη Ρωσία το 1996, αυτή τη φορά στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν είχε αρχίσει να χτίζει την πολιτική καριέρα του. Συνέχισαν εκεί τις σπουδές τους σε γερμανικό σχολείο. Όταν όμως πατέρας τους έγινε αναπληρωτής πρόεδρος, το 1999, φημολογείται ότι η εκπαίδευσή τους συνεχίστηκε αυστηρά στο σπίτι.

Ακόμη και στο πανεπιστήμιο λέγεται ότι χρησιμοποιούσαν ψεύτικη ταυτότητα. «Δεν είναι όλοι οι πατεράδες τόσο στοργικοί με τα παιδιά τους όσο εκείνος», είχε πει παλιότερα η Λιουντμίλα. «Πάντα τις κακομαθαίνει κι εγώ πρέπει μετά να τις πειθαρχώ». Ξαναμίλησε για αυτές όταν ο γάμος τους διαλυόταν. «Ο Βλαντίμιρ είναι πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του», είχε παραδεχτεί, και «τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει. Το καθένα έχει πλέον τη δική του ζωή».

Μετά το διαζύγιο, άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι ο Πούτιν έχει αποκτήσει νέα οικογένεια και παιδιά με την Καμπάεβα και, αργότερα, και ένα εξώγαμο με μια Ρωσίδα καθαρίστρια, που έγινε μυστηριωδώς πολυεκατομμυριούχος. Ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτε από όλα αυτά, αφήνοντας τις αναγκαίες διαψεύσεις στο Κρεμλίνο και όλους τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται τελικά ποιοι και πόσοι είναι οι… προεδρικοί απόγονοι.

Γνωστή δημοσίως μέχρι τον γάμο της με το επίθετο Βοροντσόβα, και όχι αυτό του Πούτιν, η 36χρονη Μαρία είναι το μεγαλύτερο παιδί του Ρώσου προέδρου. Σπούδασε βιολογία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και είναι απόφοιτος Ιατρικής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας. Έγινε υποψήφια διδάκτωρ στο Ερευνητικό Κέντρο Ενδοκρινολογίας Μόσχας, το οποίο διαχειρίζεται ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα, το Alfa-Endo, για παιδιά που πάσχουν από ενδοκρινικές παθήσεις. Ειδικεύτηκε στις αναπτυξιακές διαταραχές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, είναι σύμβουλος του Πούτιν στη γενετική μηχανική. Φέρεται ότι ήταν μέχρι πρότινος παντρεμένη με τον Ολλανδό επιχειρηματία Γιόριτ Φάασεν (πρώην στέλεχος του ρωσικού κρατικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom) και ότι έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Το 2013 φημολογείται ότι ζούσαν στην Ολλανδία, αλλά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη Μόσχα, εν μέσω αιτημάτων για απέλαση της κόρης του Πούτιν.

Είχε μόλις προηγηθεί η κατάρριψη του Boeing της Malaysia Airlines πάνω από την ανατολική Ουκρανία, ενώ εκτελούσε την πτήση MH-17 από το Άμστερνταμ στην Κουάλα Λουμπούρ. Τώρα, υπό τη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ότι η 35χρονη Δρ. Μαρία Φάασεν λέγεται ότι πήρε διαζύγιο.

Μέχρι και σήμερα, η 35χρονη κόρη του Πούτιν χρησιμοποιεί το πατρώνυμο της γιαγιάς της, από την πλευρά της μητέρα της. Παρακολούθησε Ασιατικές Σπουδές στο κολέγιο. Έχει πτυχίο στη φυσική και στα μαθηματικά. Απέκτησε διδακτορικό από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Τώρα, ως διευθύντρια του Ινστιτούτου Μαθηματικής Έρευνας Σύνθετων Συστημάτων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, έχει κομβικό ρόλο σε ρωσικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι μίλησε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (τη ρωσική εκδοχή του Νταβός). Κανένα ρωσικά ΜΜΕ όμως δεν τη συνέδεσε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει πάντως ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε ακροβατικές-χορευτικές παραστάσεις. Η Κατερίνα ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Κιρίλ Σαμάλοφ.

Πρόκειται για τον νεότερο Ρώσο ολιγάρχη, συνιδιοκτήτη της εταιρείας πετροχημικών SIBUR Holding και γιο του συνιδιοκτήτη μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες. Σήμερα, βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων της Δύσης. Το ζευγάρι έχει χωρίσει από το 2018, οπότε αποκαλύφθηκε ότι η κοινή περιουσία τους έφτανε σε αξία τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προ ημερών, ακτιβιστές εισέβαλαν και κατέλαβαν μια βίλα στο θερινό θέρετρο Μπιαρίτζ στη νοτιοδυτική Γαλλία, την οποίο είχε αγοράσει ο Σαμάλοφ το 2012 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, είναι στην κατοχή της Κατερίνα. Επικεφαλής των ακτιβιστών -ο οποίος και συνελήφθη- ήταν ο Πιέρ Χαφνέρ, πρώην επιχειρηματίας που είχε ζήσει στο παρελθόν 25 χρόνια στη Ρωσία.

«Αυτό το σπίτι αγοράστηκε με τα χρήματα που έκλεψε ο Πούτιν και η ρωσική μαφία», ανέφερε σε βίντεο από το εσωτερικό της πολυτελούς βίλας, το οποίο ανάρτησε στα social media. «Αντί για ένα πολυτελές καταφύγιο για τους ολιγάρχες Πούτιν-Σαμάλοφ, αποφασίσαμε να οργανώσουμε εδώ ένα μέρος για τα θύματα του καθεστώτος Πούτιν, ειδικά τους πρόσφυγες από την Ουκρανία», έγραψε στο Facebook. «Η εποχή που δικτάτορες και ολιγάρχες μπορούσαν να ληστεύουν τις χώρες τους και να ζουν αμέριμνοι σε βίλες στην Ευρώπη είναι παρελθόν».

Οι φήμες εν τω μεταξύ οργιάζουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έως και πέντε παιδιά με την κατά 30 χρόνια νεότερή του Αλίνα Καμπάεβα. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε το 2013 ο νυν φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, το ζευγάρι παντρεύτηκε σχεδόν αμέσως μετά το διαζύγιο του Πούτιν. Το Κρεμλίνο το διέψευσε.

Alina Kabaeva, a famous 37-year-old Olympic gold medallist, has not been seen since 2018.

At the time, she was said to be two months pregnant with the President and she is believed to have given birth to twin boys in April last year at a Moscow clinic. pic.twitter.com/ArOVfyiQxM

— MassiVeMaC (@SchengenStory) October 8, 2020