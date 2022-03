Επίθεση σε συνεργείο του Sky News: Ανατριχιαστικό βίντεο από την Ουκρανία

Την ανατριχιαστική στιγμή που ένα συνεργείο του Sky News δέχτηκε πυρά από βαρύ ρωσικό πυροβολικό ενώ προσπαθούσε να διασχίσει μια γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες, γιατρούς και διασώστες στην Ουκρανία, κατέγραψε η κάμερα. Η 59χρονη ειδική ανταποκρίτρια Άλεξ Κρόφορντ και η ομάδα της φαίνονται να προσπαθούν να καλυφθούν μέσα σε κραυγές και τον ήχο των διαπεραστικών βροντών που προκαλούνταν από τους βομβαρδισμούς, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τον ποταμό Desna, στην πόλη Τσερνίχιβ.

A dramatic Sky News report from sieged town of Chernihiv in Northern Ukraine: shelling and escape of the filming crew, short interview with a wounded driver. And his final phrase before he leaves for hospital.

Worth watching. But graphic.

pic.twitter.com/v8hq35ZFKZ

— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) March 25, 2022