Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Βρυξέλλες: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση

Ολοκληρώθηκε η επεισοδιακή συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και βρέθηκε συμβιβασμός για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Politico, οι «27» κατέληξαν σε συμβιβασμό για τα αιτήματα Ισπανίας και Πορτογαλίας, που λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα τη Σύνοδο. Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής, εν μέσω των διαβουλεύσεων, ο Ισπανός πρωθυπουργός αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα.

Δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προειδοποίησε τους άλλους ηγέτες πως θα ασκήσει βέτο στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου, αν δεν υιοθετηθούν μέτρα σε αυτό τα οποία θα ικανοποιούν τα αιτήματα της χώρας του σχετικά με την ενέργεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός εξοργίστηκε όταν διάβασε ανάρτηση δημοσιογράφου στο Twitter, η οποία διέρρευσε την πληροφορία περί άσκησης βέτο.

It’s a wrap! #EUCO has come to an end.

All conclusions including on energy adopted.

Tune in for our press conference of @eucopresident and @vonderleyen in a short while. pic.twitter.com/H5TQoMWrLp

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 25, 2022