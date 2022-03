Ο χασάπης της Μαριούπολης: Ο στρατηγός του Πούτιν που είχε πολιορκήσει και το Χαλέπι

«Χασάπης της Μαριούπολης» χαρακτηρίζεται ο Ρώσος αξιωματικός που διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πολιορκία της πόλης. Ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσεβ (Mikhail Mizintsev), που υπηρετεί και ως διοικητής του ρωσικού εθνικού κέντρου για την άμυνα από το 2014, ταυτοποιήθηκε ως ο υπεύθυνος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαριούπολη, ενώ ήταν αυτός που ζήτησε από τους Ουκρανούς στρατιώτες να παραδοθούν. Πιθανότατα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου, του Δημοτικού Θεάτρου, όπως και για την καταστροφή ολόκληρων περιοχών μέσα στη μαρτυρική πόλη.

The siege of #Mariupol is personally led by Colonel-General Mikhail Mizintsev, who previously led the operation in Syria. This is reported by the speaker of the operational headquarters of Odessa OMA Sergey Bratchuk. pic.twitter.com/rbzfM36iX5

Ο Olexander Scherba, πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στην Αυστρία, του έδωσε το όνομα «χασάπης», ενώ η Oleksandra Matviichuk, διευθύντρια του ουκρανικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα κινήσει διαδικασίες ώστε να αντιμετωπίσει ο Ρώσος στρατηγός κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. H πολιορκία της Μαριούπολης οργανώθηκε προσωπικά από τον στρατηγό Mikhail Mizintsev, ο οποίος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει την επιχείρηση στη Συρία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, Sergey Bratchuk. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ρώσος στρατηγός έδωσε την εντολή να βομβαρδιστεί και το θέατρο της Μαριούπολης, στο καταφύγιο του οποίου είχαν κρυφτεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Ο Mikhail Mizintsev πιθανότατα συμμετείχε ως διοικητής των ρωσικών δυνάμεων και στην πολιορκία του Χαλεπίου, στη Συρία. Η πολιορκία της πόλης από τις ρωσοσυριακές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να εκδιώξουν τους αντάρτες του FSA, διήρκεσε συνολικά 4 χρόνια! Η πιο έντονη περίοδος ήταν στα τέλη του 2016, όταν περικυκλώθηκε το ανατολικό μέρος της πόλης, ενώ στα σπίτια τους βρίσκονταν 270.000 άμαχοι. Ακολούθησαν σφοδροί βομβαρδισμοί επί μήνες, ενώ οι ρωσοσυριακές δυνάμεις κατέλαβαν τελικά την πόλη με έφοδο αρμάτων και στρατιωτών. Ωστόσο, τα θύματα αυτής της περιόδου υπολογίζονται σε σχετικά λίγα (1.640), δεδομένου του γεγονότος ότι η πόλη πολιορκούνταν επί μήνες, και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από όσους έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στη Μαριούπολη.

Στην ουκρανική πόλη, με πληθυσμό 400.000 κατοίκους, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.000 άμαχοι, με τοπικούς αξιωματούχους να υπολογίζουν αυτόν τον αριθμό δέκα φορές μεγαλύτερο. Όπως αναφέρει η «Daily Mail», οι ρωσικές δυνάμεις τότε έκαναν χρήση βομβών διασποράς αλλά και χημικών όπλων, συχνά και σε κατοικημένες περιοχές, ενώ βομβαρδίστηκαν συστηματικά και νοσοκομεία. Η Ρωσία έχει αρνηθεί τη χρήση χημικών όπλων. Στο Χαλέπι, επίσης, είχαν συμφωνηθεί σε αρκετές περιπτώσεις εκεχειρίες, οι οποίες παραβιάστηκαν και από τις δύο πλευρές. Και σε αυτή την περίπτωση προσφέρθηκαν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους αμάχους και ενώ πολλές χιλιάδες κατόρθωσαν να διαφύγουν, αναφέρθηκαν περιπτώσεις συλλήψεων ή και εκτελέσεων ορισμένων.

this is the head of the National Defense Control Center of the Russian Federation, Col. Gen. Mikhail Mizintsev.

he is personally responsible for slaughtering #Mariupol.

and he should not avoid this responsibility#SaveMariupol #RussianWarCrimes #SaveMariupol #ProtectUАSky pic.twitter.com/ASusbMJntq

— adversor et admorsus (@radiowestin) March 22, 2022