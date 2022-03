Έκρηξη στη Σαουδική Αραβία: Την ώρα που διεξαγόταν το Γκραν Πρι

Καπνός έχει γεμίσει τον ουρανό της πόλης Τζέντα στη Σαουδική Αραβία, καθώς σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονται εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι γνωστή για την ώρα η αιτία της έκρηξης.

Σήμερα διεξάγονται οι ελεύθερες δοκιμές των οδηγών των αγωνιστικών μονοθεσίων της Formula 1 της Σαουδικής Αραβίας σε πίστες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η μεγάλη έκρηξη, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο Twitter. Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ.

#Breaking | A short while ago, the Houthis (backed by Iran) attacked Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, south Saudi Arabia. pic.twitter.com/JIkACQDuFX

— WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 20, 2022