Χάρκοβο – πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από βομβαρδισμό σε κλινική

Τέσσερις νεκροί από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις κλινικής στο Χάρκοβο, στην Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες, Πέμπτη, την μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμων του ουκρανικού στρατού κοντά στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ. Συγκεκριμένα, «πύραυλοι Kalibr υψηλής ακρίβειας είχαν στόχο βάση (αποθήκευσης) καυσίμου κοντά στο χωριό Καλίνοβκα, κοντά στο Κίεβο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ. «Η μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμου που εξακολουθούσε να έχει ο ουκρανικός στρατός, η οποία εξυπηρετούσε στον εφοδιασμό των μονάδων στο κεντρικό τμήμα της χώρας, καταστράφηκε», πρόσθεσε.

Ο Κονασένκοφ δήλωσε εξάλλου ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει από χθες ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, ανάμεσα στον οποίο τρία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τέσσερα drone. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές. Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει πόλεις και αμυντικές θέσεις έως και 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, βοηθούμενη από την αδυναμία των υπερεκτεταμένων γραμμών ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων.

25.03.22

"Kharkiv, morning of March 25, 2022

Russian and Ukrainian artillery are conducting powerful artillery duels in the vicinity of Kharkov."

all 6 clips at

