Τσετσένοι εθελοντές – Ουκρανία: Στο «πλευρό» της εμπόλεμης χώρας

Πλάνα από συμπλοκή που σημειώθηκε στην Ουκρανία στις αρχές της εβδομάδας και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν μία ασυνήθιστη ομάδα μαχητών. Ο λόγος για Τσετσένους εθελοντές οι οποίοι πολεμούν μαζί με τους Ουκρανούς εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων. Το CNN κατάφερε να εντοπίσει γεωγραφικά αλλά και να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας στρατιώτης να ανοίγει πυρ με ένα RPG εν μέσω πυρών, στο χωριό Velyka Dymerka, το οποίο βρίσκεται 18 μίλια βορειοανατολικά του Κιέβου.

Αυτή δεν είναι η μόνη απόδειξη ότι οι Τσετσένοι πολεμούν στην Ουκρανία. Χθες Τετάρτη, ο Ραμζάν Καντίροφ δημοσίευσε ένα βίντεο με μονάδες της Τσετσενίας που εμπλέκονται σε οδομαχίες με τις ουκρανικές δυνάμεις ν στην υπό πολιορκία Μαριούπολη. Μάλιστα σε σχόλιο του στο Telegram, καυχήθηκε ότι ο Τσετσένος διοικητής που φαίνεται στο πλάνο να δίνει συνέντευξη στη ρωσική εφημερίδα Izvestiya, είχε διατηρήσει ηρωική ηρεμία κάτω από τα πυρά.

#Chechens from the Sheikh Mansur Volunteer Battalion engaged in battle with the #Russian military near #Kyiv. pic.twitter.com/0vj8vD8aW8

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022