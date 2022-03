Ουκρανοί πιλότοι – πόλεμος: Οι Ρώσοι ελέγχουν πολύ μικρό τμήμα του ουκρανικού ουρανού

Δύο εκπαιδευμένοι από τις ΗΠΑ πιλότοι της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κωδικά ονόματα Moonfish και Juice για να προστατεύσουν την ταυτότητά τους, δήλωσαν στο CNN ότι οι ρωσικές δυνάμεις “έχουν τον έλεγχο ενός πολύ μικρού τμήματος του ουκρανικού ουρανού”. “Συνδυάζοντας τις προσπάθειες των μαχητικών μας, καθώς και την αεράμυνα εδάφους, είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, είναι ένας πραγματικά καλός αγώνας.

Και ναι, είναι αλήθεια, αισθανόμαστε ελεύθεροι αυτή τη στιγμή… και έχουν τον έλεγχο σε ένα πολύ μικρό μέρος του ουκρανικού ουρανού, και εκεί συμβαίνουν εκείνοι οι βάρβαροι βομβαρδισμοί ειρηνικών πόλεων όπως η Μαριούπολη και το Χάρκοβο. Αλλά μέχρι στιγμής, ενώνοντας όλες τις προσπάθειες μας έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τους ουρανούς μας μακριά από τη Ρωσία”, είπε ο Moonfish. Είπε ότι οι ενισχύσεις από τις δυτικές χώρες θα ήταν ευλογία για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Juice ανέφερε ότι χρειάζονται περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη και πιο προηγμένη τεχνολογία. “Το πρώτο πρόβλημα είναι ο αριθμός των μαχητικών”, είπε. “Δυστυχώς, η Ρωσική Πολεμική Αεροπορία έχει ένα πλεονέκτημα στις τεχνολογίες. Έτσι χρησιμοποιώντας αυτό το μωρό [αναφέρεται στο αεροπλάνο του], δεν είμαι αποτελεσματικός… Χρειαζόμαστε κάτι πιο προηγμένο, κάτι σύγχρονο” για να ωθήσει τους Ρώσους πιο μακριά από την πρώτη γραμμή, όπως είπε.

