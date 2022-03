Γκουίνεθ Πάλτροου – εταιρεία: Η πιο στενή συνεργάτις της ηθοποιού μιλά για την τοξικότητα στο brand

Το κοινό γνώρισε την Ελίς Λένεν ως το «δεξί χέρι» της Γκουίνεθ Πάλτροου στην εταιρεία ευεξίας «Goop». Για επτά περίπου χρόνια, τα πάντα περνούσαν από το χέρι της, ενώ εμφανιζόταν επίσης στη σειρά του Netflix «The Goop Lab». Για τον λόγο αυτό, παραξενεύτηκαν όλοι, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί το 2020. Αν και η ίδια υποστήριζε πως η παραίτησή της έγινε για «καλό σκοπό», για να ολοκληρώσει το βιβλίο της, 2 χρόνια μετά αποκαλύπτει την αλήθεια, για τον λόγο που την έκανε να αποχωρήσει από την Goop. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram, ο λόγος ήταν η «τοξικότητα» που επικρατούσε στην εταιρεία, τόσο γύρω από το θέμα της υγείας, όσο και της εμφάνισης των γυναικών.

«Όταν άφησα τη δουλειά μου, πριν από περίπου δύο χρόνια, αποφάσισα να σταματήσω κάθε είδους αποτοξίνωση .Για εμένα, η εταιρεία ήταν συνώνυμο της δίαιτας και της πειθαρχίας. Ένιωθα πως είχα φτάσει να μην έχω μία υγιή σχέση με το σώμα μου. Προσπαθούσα διαρκώς να το ελέγξω και να το τιμωρήσω», ακούγεται να λέει αρχικά. Εξήγησε μάλιστα, πως από τη στιγμή που αποχώρησε από το διάσημο brand ευεξίας της Γκουίνεθ Πάλτροου, χαίρεται πραγματικά τον εαυτό της και τη διατροφή που κάνει.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Άφησα πίσω τις ιδέες μου για το πώς πρέπει να μοιάζει το σώμα μου στα 42 μου χρόνια κι ενώ έχω αποκτήσει δύο παιδιά. Σταμάτησα να είμαι επικριτική και να τιμωρώ τον εαυτό μου. Σταμάτησα να ζυγίζομαι εντελώς. Όλη αυτή η κουλτούρα ευεξίας μπορεί να είναι τοξική και η κατανάλωση άφθονων υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων μπορεί επίσης να γίνει τοξική. Και συνειδητοποίησα ότι έχω κάπως εγκαταλείψει την ιδέα για το πώς νιώθει το σώμα μου στην πραγματικότητα. Εδώ και δύο χρόνια, το απόλαυσα ιδιαίτερα, που έφαγα ακριβώς ό,τι θέλουν και τα μικρά παιδιά μου».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε μεταξύ άλλων: «Αρνούμαι να τιμωρήσω τον εαυτό μου τρώγοντας κακό φαγητό ή να κρατιέμαι κάτω από το βάρος που φαίνεται να θέλει πια το σώμα μου. Δεν έχω την ενέργεια ή το ενδιαφέρον, ευτυχώς. (Και το πιο σημαντικό, έχω συνειδητοποιήσει ότι μου αρέσει πολύ το σώμα μου και είμαι ευγνώμων που είναι δικό μου). Ας ελπίσουμε ότι έχω σπάσει αυτόν τον κύκλο για τα καλά».

