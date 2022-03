Πότε να πίνω πορτοκαλάδα: Έχει ώρα ο φυσικός χυμός;

Τα πορτοκάλια δεν είναι μόνο νόστιμα και ζουμερά, περιέχουν επίσης πολλά απαραίτητα για τον οργανισμό μας θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Α, Β1 και C. Εντάσσοντάς τα στην καθημερινή σας διατροφή θα νιώσετε ζωντάνια και ευεξία, ενώ η βιταμίνη C θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε πιο εύκολα τα κρυώματα και τις γρίπες του χειμώνα. Ενα πορτοκάλι, μας προμηθεύει με σχεδόν το 100% της συνιστάμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Μάλιστα ένας χυμός από στυμμένα πορτοκάλια συνιστάται από τους διατροφολόγους ως ένα από τα πέντε γεύματα της ημέρας για την καλή λειτουργία του οργανισμού και του μεταβολισμού. Ενα ποτήρι από φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι περιέχει 87 θερμίδες (240 ml). Δεν περιέχει ζάχαρη, περιέχει απλά τα σάκχαρα (υδατάνθρακες) του πορτοκαλιού, γι’ αυτό έχει ευχάριστη γεύση.

Αποτελεί καλή πηγή μαγνησίου και βεβαίως βιταμίνης C. Περιέχει επίσης σημαντική ποσότητα φολικού οξέος, το οποίο προστατεύει από καρδιακά επεισόδια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό συστατικό στην παρασκευή αίματος. Δυναμώνει την άμυνα του οργανισμού και καταπολεμά τη δράση των ελευθέρων ριζών που προκαλούν γήρανση και εκφυλιστικές νόσους. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ενός πορτοκαλιού την ημέρα, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού έλκους του στομάχου. Προστατεύει τον οργανισμό μας προλαμβάνοντας τον καρκίνο, μειώνοντας τη χοληστερίνη και εμποδίζοντας τη δημιουργία πετρών στα νεφρά.

Πότε όμως είναι η κατάλληλη ώρα για ένα φρέσκο χυμό από πορτοκάλι;

Σύμφωνα με νέα μελέτη οι ειδικοί τονίζουν ότι το πρωί είναι η καλύτερη ώρα καθώς ένα ποτήρι χυμό από πορτοκάλι «ξυπνάει» το μυαλό, αυξάνοντας την πνευματική εγρήγορση και την ικανότητα συγκέντρωση της προσοχής.

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και ένα ποτήρι 100% φυσικός χυμός πορτοκάλι μπορεί να ενταχθεί ιδιαίτερα ευχάριστα και γρήγορα στο πρωινό σας γεύμα καθώς η δράση του διαρκεί επί ώρες.

Η νέα μελέτη έδειξε πως οι άνθρωποι που πίνουν ένα χυμό με το πρωινό τους τείνουν να είναι πολύ πιο δραστήριοι το μεσημέρι.

Επίσης σημείωσαν πως ο χυμός δεν πρέπει να καταναλώνεται με άδειο στομάχι. Ο χυμός πορτοκάλι είναι αρκετά όξινος κι έτσι μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό ή το στομάχι, ιδιαίτερα αν έχει κάποιος ευαισθησία.

Οι επιστήμονες απέδειξαν ότι όταν το στομάχι είναι άδειο, τα συστατικά του πορτοκαλιού προκαλούν υπερφόρτωση στο πεπτικό σύστημα και διαταράσσεται η φυσική χλωρίδα του εντέρου.

Οπότε αν φάτε κάτι μαζί με τον χυμό σας θα περιορίσετε τις ενοχλήσεις, επομένως αν βιάζεστε και τρώτε πρωινό στο πόδι, καλύτερα να πάρε κάτι μαζί σας να φάτε.

Τέλος, καλό θα ήταν να αποφεύγετε τους χυμούς μετά τις 21.00 το βράδυ καθώς προκαλούν καούρες στο στομάχι και δυσκολεύουν τον ύπνο.