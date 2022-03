Αμπράμοβιτς Γκετζέπε: Νέα ομάδα για τον Ρώσο ολιγάρχη;

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχασε εν μία νυκτί ένα οικοδόμημα που έχτιζε επί χρόνια. Ο λόγος για την Τσέλσι η οποία είδε τον ηγέτη της να εξαφανίζεται λόγω των βρετανικών κυρώσεων που του επιβλήθηκαν εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μερικές εβδομάδες μετά την απώλεια του κλαμπ του Λονδίνου και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ο ρωσο-ισραηλινός επιχειρηματίας σκέφτεται τα επόμενα βήματά του. Μάλιστα, δημοσιεύματα στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι ο δισεκατομμυριούχος είναι έτοιμος να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα ποδοσφαίρου σε μια χώρα που του το επιτρέπει καθώς δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα Fanatik, ο Αμπράμοβιτς έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την αγορά της Γκετζέπε.

Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 18η θέση της τουρκικής Super Lig δύο βαθμούς μακριά από την ζώνη σωτηρίας. Αν παραμείνει σε αυτή τη θέση, θα υποβιβαστεί. Στην Γκετζέπε αγωνίζεται και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Γούτας. Η είδηση έρχεται μόλις 48 ώρες αφότου Ουκρανοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το σούπερ γιοτ του Αμπράμοβιτς να δέσει στην Τουρκία σε μια αντιπολεμική διαμαρτυρία.

Roman Abramovich 'in talks to buy new club' after losing control of beloved Chelsea https://t.co/8eXadeBpc0 pic.twitter.com/OrkZwJEeaj

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 23, 2022