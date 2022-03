Πορτρέτο Μέριλιν Μονρόε: Σε δημοπρασία το έργο του Γουόρχολ

Ο Οίκος Christie’s ανακοίνωσε ότι βγάζει στο «σφυρί» τον Μάιο στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, ένα πορτρέτο της Μέριλιν Μονρόε από τον Άντι Γουόρχολ. Η αξία του έργου εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που θα το καταστήσει το ακριβότερο έργο τέχνης του 20ού αιώνα που θα έχει ποτέ πωληθεί σε δημοπρασία. Πρόκειται για τον πίνακα «Shot Sage Blue Marilyn», που ζωγράφισε το 1964 ο Άντι Γουόρχολ, «ο σημαντικότερος πίνακας του 20ού αιώνα που θα πωληθεί σε δημοπρασία στην τελευταία γενιά», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Christie’s is asking $200 million for an iconic silkscreen portrait of Marilyn Monroe by Andy Warhol, a record asking price for any artwork at auction ever https://t.co/0EEZY2rjjy

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 21, 2022