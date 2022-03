Τσερνόμπιλ Ουκρανία σήμερα: Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στον πυρηνικό σταθμό

Νέες ανησυχίες πυροδοτεί η ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Σύμφωνα με το ουκρανικό κοινοβούλιο, οι φωτιές προκλήθηκαν πιθανότατα από βομβαρδισμούς ή εμπρησμό και «καίγονται ανεξέλεγκτα» σε περιοχή που ελέγχεται από ρωσικές δυνάμεις. Κάτι τέτοιο δημιουργεί φόβους για έκλυση και εξάπλωση ραδιενέργειας, αναφέρει η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας. Το Τσερνόμπιλ έχει περάσει στα χέρια των Ρώσων από τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ το προσωπικό αναφέρει φρικτές συνθήκες εργασίας.

Χθες, η πυρηνική υπηρεσία του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να αλλάξουν για πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και η περιοχή πέρασε στις ρωσικές δυνάμεις.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 22, 2022