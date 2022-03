Περιουσία Αμπράμοβιτς: Αμύθητα τα πλούτη του Ρώσου ολιγάρχη

Αμύθητη είναι η περιουσία του Ρώσου ολιγάρχη και ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει πάνω από 200 εκατ. λίρες σε ακίνητα σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και διασυνδέσεις σε δύο κυπριακά funds, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 1,3 δισ. λίρες. Μόνο στη Βρετανία, τα περιουσιακά στοιχεία του Ρομάν Αμπράμοβιτς ανέρχονται σε 250 εκατ. λίρες: 70 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων 42 διαμερισμάτων στο Τσέλσι, αξίας έως 40 εκατομμυρίων λιρών και μια έπαυλη στην πανάκριβη συνοικία του Κένσινγκτον, αξίας 120 εκατομμυρίων λιρών.

Τα χρήματα του Ρομάν Αμπράμοβιτς συγκαταλέγονται στο ποσό των 12 δισεκατομμυρίων λιρών της παγκόσμιας περιουσίας που διαθέτουν 35 Ρώσοι ολιγάρχες με ισχυρές διασυνδέσεις στο καθεστώς Πούτιν. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του «κυρίου Τσέλσι» μόνο στο Λονδίνο, είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οικονομικοί αναλυτές, όπως αποκαλύπτει νέα «απογραφή περιουσιακών στοιχείων των πάμπλουτων Ρώσων», που αναφέρει σε σχετική έρευνά της η εφημερίδα «Guardian». Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι είναι γνωστό ότι διαθέτει μια έπαυλη, αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών, δίπλα στο Παλάτι του Κένσινγκτον και ένα ρετιρέ 22 εκατομμυρίων λιρών με θέα τον ποταμό Τάμεση. Ωστόσο, η νέα έκθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την βρετανική εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο Αμπράμοβιτς έχει πάνω από 70 ακίνητα, εμπορικά κτίρια και οικόπεδα στο Λονδίνο και το Σάρεϊ.

Ο Ρώσος ολιγάρχης και η οικογένειά του διαθέτουν 53 πολυτελείς κατοικίες στη Βρετανία, αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων λιρών. Επιπλέον, ο 55χρονος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει πληγεί από τις βρετανικές κυρώσεις λόγω των διασυνδέσεών του με το καθεστώς Πούτιν, έχει επενδύσει στην Τσέλσι το ποσό των 3,1 δισεκατομμυρίων λιρών. Φέρεται επίσης να είναι ο ιδιοκτήτης 17 εμπορικών ακινήτων και στρεμμάτων στην βρετανική πρωτεύουσα, τα οποία οι περίοικοι αποκαλούν «Moscow on Thames» («Μόσχα του Τάμεση») λόγω του ποσού των ρωσικών μετρητών που διοχετεύονται στο Λονδίνο.

Αυτή η εντυπωσιακή «αυτοκρατορία» του Αμπράμοβιτς, που περιλαμβάνει περισσότερα από 70 περιουσιακά στοιχεία μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές θα είναι οι κυρώσεις σε βάρος του λόγω των αδιαφανών και μακρόπνοων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι πάμπλουτοι Ρώσοι για να αποφύγουν τη δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών ή ακόμη και την κατάσχεση των πολυτελών κατοικιών τους. Ο Ρώσος ολιγάρχης είναι επίσης γνωστό ότι κατέχει περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια λίρες σε γιοτ, ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα και πολυτελή αυτοκίνητα στη Βρετανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

A group of Ukrainians on a small boat tries to block Solaris, a yacht belonging to Russian oligarch Roman Abramovich, from docking in Bodrum, Turkey, on March 21.

Photo: Irina Demiroglu/Facebook. pic.twitter.com/LyC8fjpdb9

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022