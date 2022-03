Ομάδα Wagner Ρωσία: Ποιοι είναι οι μισθοφόροι που κάνουν τις “βρώμικες δουλειές”

Ακόμη και πριν οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν εισβάλουν στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, πράκτορες της ομάδας «Wagner Group» είχαν διεισδύσει στις άμυνες της Ουκρανίας θέτοντας τις βάσεις για τη ρωσική επίθεση. Μάλιστα περισσότεροι από 400 Ρώσοι μισθοφόροι εκτιμάται ότι επιχειρούν στο Κίεβο έχοντας εντολές από το Κρεμλίνο να δολοφονήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κυβέρνησή του και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Όμιλος Wagner έχει ως πρότυπο ιδιωτικούς στρατούς όπως οι αμερικανικοί στρατιωτικοί εργολάβοι Blackwater ή η Executive Outcomes με έδρα τη Νότια Αφρική. Αλλά ενώ αυτές οι εταιρείες είναι πρόθυμες να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους στον πλειοδότη, η Wagner Group εργάζεται για έναν μόνο πελάτη – τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με εντολή του Πούτιν η παραστρατιωτική οργάνωση έχει διαπράξει τρομακτικές φρικαλεότητες σε όλο τον κόσμο. Σε μία μόνο σύγκρουση, τον εμφύλιο πόλεμο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία «εκπαιδευτές» εμπλέκονται σε 103 φερόμενα εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, δολοφονιών και βιασμών.

The Wagner Group. Putin's private army.

It's a private military company, named after Hitler's favorite composer. Their mission is to assassinate Ukrainian leaders. Operations Chief is Dmitri Utkin. He's a Nazi.

If any country needs to be denazified, it's Russia.🙄 pic.twitter.com/VDeFZQltT1

