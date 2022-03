Δήμος Μαραθώνος: Νέες δράσεις για τα ζώα συντροφιάς

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, πρωτοπόρα και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, συνεχίζει και εφαρμόζει το πρόγραμμα επιχορήγησης στειρώσεων και σήμανσης δεσποζόμενων σκύλων, μέσω της Zero Stray Pawject, Inc με χρηματοδότηση της φιλοζωικής οργάνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου Battersea Dogs and Cats Home. Από τον Μάιο του 2021μέχρι σήμερα, έχουμε δεχτεί περισσότερες από 530 αιτήσεις ιδιοκτητών σκύλων, για να ευνοηθούν από το πρόγραμμα του Δήμου. Οι συνεργαζόμενοι τοπικοί κτηνίατροι, ανταποκρίνονται και συνεργάζονται εξαιρετικά με την Διεύθυνση του Δήμου και την Διεύθυνση της Zero Stray Pawject, Inc.

Θυμίζουμε ότι ο νέος νόμος 4830/21 απαιτεί, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, να προβούν στην επιλογή στείρωσης ή αποστολής DNA του ζώου τους και σήμανσης. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου, αποστέλλεται στον Δήμο. Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων, οι οποίοι έχουν αποστείλει το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης στο Δήμο Μαραθώνος, καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22943-20957, προκειμένου να τους σταλεί στο πλησιέστερο τοπικό δημοτικό κατάστημα, η κονκάρδα με την αναγραφή του αριθμού δημοτικού μητρώου του σκύλου τους, μία ακόμα προσφορά της Ζero Stray Pawject. Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πολύ σύντομα, θα παρουσιάσει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προς ενίσχυση της φιλοζωΐας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης ζώων συντροφιάς. Ενισχύουμε την προσπάθειά μας για τη μείωση του πληθυσμού αδέσποτων σκύλων με νέες δράσεις και διάθεση προσφοράς προς τον πολίτη και τα ζώα συντροφιάς.