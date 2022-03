Γιοτ Αμπράμοβιτς – επεισόδιο: Ουκρανοί προσπάθησαν να το εμποδίσουν να δέσει στην Αλικαρνασσό

Το γιοτ του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς με το όνομα «My Solaris» ελλιμενίστηκε στην Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), στην Τουρκία. Το υπερπολυτελές γιοτ με τη σημαία των Νήσων Βερμούδων μπήκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά (Πριγκηπονήσια) το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, το σκάφος, μήκους 139 μέτρων και πλάτους 26 μέτρων, εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα από το λιμάνι Τιβάτ του Μαυροβουνίου, περίμενε για λίγο στο νησί Ντάτσα και στη συνέχεια στράφηκε προς το Μπόντρουμ.

Στο Μαυροβούνιο το γιοτ έφτασε την προηγούμενη Κυριακή, 12 Μαρτίου, μετά από μια εσπευσμένη αναχώρηση από τη Βαρκελώνη, δύο ημέρες πριν επιβληθούν οι κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύεται πως ο Αμπράμοβιτς ήθελε να μεταφέρει το γιοτ του από τα δυτικά ευρωπαϊκά ύδατα λόγω του κινδύνου να του επιβληθούν κυρώσεις από την ΕΕ για φερόμενους δεσμούς με τον πρόεδρο Πούτιν. Το γιοτ Solaris ελλιμενίστηκε στο Bodrum Ship Berthing Pier. Πολίτες που κάθονταν σε καφετέριες και εστιατόρια στην παραλία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το «δέσιμο» της θαλαμηγού, που διαθέτει χώρο προσγείωσης ελικοπτέρου και πισίνα.

Κατασκευάστηκε για τον Αμπράμοβιτς από τη γερμανική Lloyd Werft στο Bremerhaven και κυκλοφόρησε μόλις πέρυσι. Το γιοτ έχει πλήρωμα 60 ατόμων με οκτώ καταστρώματα, καμπίνες για 36 άτομα, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι και πισίνα που μπορεί να μετατραπεί σε πίστα χορού.

Διαθέτει επίσης έναν στολίσκο 20 τζετ σκι υψηλής ταχύτητας, τουλάχιστον ένα ελικόπτερο για να μεταφέρει τους επισκέπτες από το πλοίο σε ακτή, και φημολογείται ότι έχει και προσωπικό υποβρύχιο.

Roman Abramovich's super yacht Solaris is seen at Barcelona Port in Barcelona city, Spain, March 3, 2022. The vessel has so far avoided confiscation by Western nations pic.twitter.com/wX4eJxK8LM

Υπήρξαν, όμως, και κάποιοι που δεν χάρηκαν με την εμφάνιση του γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη στην περιοχή. Συγκεκριμένα, την ώρα που το γιοτ έφτανε στο λιμάνι του Μπόντρουμ, μια ομάδα νεαρών ιστιοπλόων από την Οδησσό προσπάθησαν να το εμποδίσουν να δέσει στο λιμάνι. Όλα τελείωσαν με την άφιξη της τοπικής αστυνομίας, καθώς η υπερπολυτελής θαλαμηγός του Αμπράμοβιτς έπρεπε να συνεχίσει την πορεία της. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το βίντεο με το επεισόδιο στο Μπόντρουμ δημοσιεύει, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, το φιλοουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων NEXTA.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022