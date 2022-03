Δήμος Αμαρουσίου: Πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης

Με μεγάλη συμμετοχή δημοτών, συλλόγων και φορέων του Αμαρουσίου έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, στην πλατεία Ευτέρπης – ΗΣΑΠ, η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση -THE GREEN CITY- που διοργανώθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ. Συγκεκριμένα, παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, της Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκίας Κεφαλογιάννη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης THE GREEN CITY. O Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, μέσω τριών κινητών πράσινων σημείων. Το πρόγραμμα THE GREEN CITY προσφέρει την δυνατότητα «να ανακυκλώσεις και να κερδίσεις», στηρίζοντας παράλληλα την μετάβαση της χώρας στην κυκλική οικονομία.

Οι πολίτες που έλαβαν μέρος στη δράση του Σαββάτου εναπόθεσαν υλικά στους αντίστοιχους κάδους όπως: Χαρτί / Χαρτόνι, Πλαστικά (PET, σκληρά πλαστικά), Μεταλλικά αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Βρώσιμα Έλαια και Λίπη, Ρούχα (ένδυση, υπόδηση) – Υφάσματα, Ηλεκτρονικός & Ηλεκτρικός Εξοπλισμός (κλιματιστικά, μικρές συσκευές). Το παρών στη δράση έδωσαν ακόμη: οι Αντιδήμαρχοι, Σπύρος Σταθούλης, Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, Ρένα Χαλιώτη, Γιάννης Νικολαράκος, Γιάννης Ιωαννίδης, η Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΑ Κατερίνα Βουρλάκη, η εντεταλμένη Σύμβουλος Φανή Λέκκα η Πρόεδρος του Σικιαριδείου Ιδρύματος Κορίνα Λιούτα , στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.

Κινητά πράσινα σημεία ανακύκλωσης

Σημειώνεται πως τα κινητά πράσινα σημεία ανακύκλωσης βρίσκονται στο Δήμο Αμαρουσίου κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στα εξής σημεία:

09:30- 12:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ( ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ –ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)

12:30 – 14:25 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

14:45 – 15:40 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ –ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα https://www.thegreencity.gr/