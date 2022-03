S 400 Τουρκία – Ουκρανία: Πρόταση “βόμβα” των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Τουρκία να στείλει αντιαεροπορικά-αντιπυραυλικά συστήματα S-400 στην Ουκρανία. Την αποκάλυψη αυτή κάνουν οι New York Times σε δημοσίευμά τους στο οποίο αναφέρουν ότι αμερικανικοί αξιωματούχοι πρότειναν στην Αγκυρα να στείλει στην Ουκρανία ως αεράμυνα συστοιχίες των ρωσικών αντιαεροπορικών/αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 που έχει στην κατοχή της. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το αντάλλαγμα για μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να είναι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 από το οποίο είχε εκδιωχθεί/αποκλειστεί ακριβώς επειδή είχε προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών S-400. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των New York Times, Ντέιβιντ Σάνγκερ, η πρόταση έχει γίνει από τις ΗΠΑ, αλλά η τουρκική πλευρά δεν έχει απαντήσει.

…what it now possesses, and would be a way out of a three-year-long, quite nasty argument over whether a NATO nation should be buying Russian defense systems. If Turkey agrees, it could pave the way to resume shipments of its F-35's. No comment, yet, from Turkey.

— David Sanger (@SangerNYT) March 19, 2022