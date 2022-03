Ρώσος διοικητής – Ουκρανία: Νέο πλήγμα για τις δυνάμεις του Πούτιν

Δεν έχουν τέλος οι απώλειες κορυφαίων αξιωματικών της Ρωσίας, με την Ουκρανία να ισχυρίζεται αυτή τη φορά πως οι δυνάμεις της σκότωσαν τον 51χρονο Andrey Paliy, αναπληρωτή διοικητή του ρωσικού στόχου στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματικός του ναυτικού που σκοτώνεται στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Κι αν ο Andrey Paliy είναι ο μοναδικός κορυφαίος αξιωματικός της Ρωσίας που χάνει τη ζωή του στην Ουκρανία, το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής, σε 25 μέρες πολέμου, πέντε κορυφαίους στρατηγούς του ρωσικού στρατού!

Ο 51χρονος αναπληρωτής διοικητής του ρωσικού στόχου στη Μαύρη Θάλασσα έπεσε νεκρός από ουκρανικά πυρά στη Μαριούπολη. Το θάνατό του ανακοίνωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος Anton Gerashchenko χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έχει σκοτώσει: τον συνταγματάρχη Σεργκέι Σουχάρεφ, διοικητή του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών της Κοστρόμα στις 18 Μαρτίου, τον 47χρονο υποστράτηγο Αντρέι Σουχοβέτσκι που έπεσε νεκρός στις 3 Μαρτίου από πυρά ελεύθερου σκοπευτή, 47χρονο υποστράτηγο Όλεγκ Μιτιάεφ, διοικητή της 150ης μεραρχίας μηχανοκίνητων τυφεκίων του στρατού ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχες στη Μαριούπολη, τον 45χρονο υποστράτηγο Βιτάλι Γκερασίμοφ στο Χάρκοβο και τον αρχιστράτηγο Αντρέι Κολέσνικοφ ο οποίος ήταν διοικητής της 29ης στρατιάς της ανατολικής στρατιωτικής περιοχής.

Ο θάνατος του φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί από έναν φίλο του, τον Konstantin Tsarenko, γραμματέα του δημόσιου συμβουλίου της Ναυτικής Σχολής Nakhimov της Σεβαστούπολης. Δεν υπάρχει, όμως, επίσημη ενημέρωση από το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με αναφορές, ο Paliy είχε εμπλακεί σε επιθέσεις Ρώσων πεζοναυτών κοντά στη Μαριούπολη. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του δεν είναι γνωστές.

Ο Paliy γεννήθηκε στο Κίεβο και το 1993 αρνήθηκε να δώσει τον ουκρανικό στρατιωτικό όρκο και αντίθετα υπηρέτησε τον ρωσικό Βόρειο Στόλο. Νωρίτερα είχε υπηρετήσει στο πυρηνοκίνητο-πυραυλοφόρο καταδρομικό «Μέγας Πέτρος». Υπήρξε, επίσης, αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής ναυτικής ακαδημίας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας.

Ukrainian defenders have killed the deputy commander of Russia’s Black Sea Fleet, Andrey Paliy.

The Black Sea Fleet is an enemy naval formation based in temporarily-occupied Sevastopol, Ukraine. pic.twitter.com/CdTReSYg1s

