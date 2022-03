Brittney Griner – Ρωσία: Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ που κρατείται σε ρωσική φυλακή

Υπό κράτηση στη Ρωσία παραμένει οι δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης με τη φανέλα των ΗΠΑ, Brittney Griner, με την κατηγορία ότι είχε στην κατοχή της φυσίγγια ατμίσματος που περιείχαν χασισέλαιο. Η κράτηση της σταρ του γυναικείου αμερικανικού μπάσκετ παρατάθηκε έως τις 19 Μαΐου, σύμφωνα με το TASS. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι το δικαστήριο στην περιοχή Khimkinsky της Μόσχας αποφάσισε να κρατήσει την Griner για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες. “Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της έρευνας και παρέτεινε τη διάρκεια της κράτησης της Griner μέχρι τις 19 Μαΐου”, ανέφερε το δικαστήριο σύμφωνα με το TASS. Η Ekaterina Kalugina, μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Παρακολούθησης, ενός ημιεπίσημου φορέα με πρόσβαση στις ρωσικές φυλακές, είπε στο TASS ότι η Griner μοιράζεται ένα κελί με δύο ακόμη γυναίκες χωρίς προηγούμενη καταδίκη, προσθέτοντας ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι τα κρεβάτια της φυλακής είναι πολύ κοντά για την δίμετρη παίκτρια.

“We cannot ignore the fact that if Brittney Griner wasn’t a Black woman, it would be plastered across the news that she is being held as a political prisoner in Russia. Free Brittney Griner.” @coribush @brittneyyevettegriner https://t.co/nvy1wgBksP pic.twitter.com/G7nM20Byyz — Tiny Pricks Project (@TinyPricks) March 17, 2022

Τι συνέβη

Χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητα της, η ρωσική τελωνειακή υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα αυτόν το μήνα ότι μια παίκτρια συνελήφθη τον Φεβρουάριο, μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Sheremetyevo της Μόσχας με πτήση από τη Νέα Υόρκη. Το TASS αναγνώρισε την παίκτρια ως την Griner επικαλούμενο μια πηγή. Η ομάδα των Phoenix Mercury που αγωνίζεται η αμερικανίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δήλωσε: “Γνωρίζουμε και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με την Brittney Griner στη Ρωσία”.

WNBA center Brittney Griner appeared in a Moscow court today, where she reportedly pleaded not guilty (to drug charges). The court extended her detention for another two months, according to @mash_breaking pic.twitter.com/Lm0TPzNYH0 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 17, 2022

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters η σάρωση των αποσκευών της αποκάλυψε φυσίγγια που περιείχαν “υγρό με χασισέλαιο” και έχει ανοίξει μια ποινική υπόθεση με πιθανή ποινή φυλάκισης πέντε έως δέκα ετών, όπως ανέφερε η τελωνειακή υπηρεσία. Ωστόσο δεν έχει γίνει σαφές πότε τον Φεβρουάριο κρατήθηκε η Griner, η οποία αγωνίζεται στη Ρωσία κατά τη χειμερινή περίοδο, εκτός σεζόν του WNBA.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο της Μολδαβίας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέθεσε σε μια ομάδα της αμερικανικής πρεσβείας να εργαστεί για την υπόθεση της Griner. “Έχουμε μια ομάδα στην πρεσβεία που εργάζεται για τις υποθέσεις και άλλων Αμερικανών που κρατούνται στη Ρωσία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίσουμε να τηρούνται και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους”, όπως τόνισε.

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων LGBTQ εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για την Griner

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων LGBTQ εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για την Griner υπό το φως του γεγονότος ότι είναι μια ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που κρατείται σε μια χώρα που έχει ιστορικό περιορισμού των δικαιωμάτων LGBTQ. “Οι σκέψεις μας είναι με την Brittney Griner, τους αγαπημένους της και τους συμπαίκτες της κατά τη διάρκεια αυτής της τρομακτικής δοκιμασίας”, δήλωσε εκπρόσωπος του Athlete Ally, μιας οργάνωσης που υπερασπίζεται τα δικαιώματα LGBTQ στον αθλητισμό.

“Η Brittney είναι από καιρό μια ισχυρή φωνή για την ισότητα LGBTQ+. Είναι σημαντικό τώρα να χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική μας φωνή για να ζητήσουμε την ασφαλή και ταχεία επιστροφή στην οικογένειά της”.

Πηγή: Reuters