Ρώσοι κοσμοναύτες – Ουκρανία: Μήνυμα στη Ρωσία οι φόρμες;

Τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες εμφανίστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό φορώντας κίτρινες φόρμες και μπλε λεπτομέρειες, που παρέπεμπαν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Προς το παρόν δεν κατέστη σαφές εάν η συγκεκριμένη κίνηση ήταν εσκεμμένη έτσι ώστε να εκπέμψει κάποιο μήνυμα με αποδέκτες το Κρεμλίνο και την ρωσική κυβέρνηση. Πάντως οι κοσμοναύτες δεν έκαναν καμία δήλωση που να παραπέμπει σε ηθελημένη κίνηση. Οι συγκεκριμένες αφίξεις ήταν οι πρώτες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σημειώνει ο Guardian.

Ο Όλεγκ Αρτέμιεφ, ο Ντένις Ματβέγιεφ και ο Σεργκέι Κορσάκοφ επέβαιναν στο Soyuz MS-21 που εκτοξεύθηκε επιτυχώς από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ χθες Παρασκευή. Έπειτα από τρεις ώρες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου εκεί βρίσκονται άλλοι δύο Ρώσοι, τέσσερις Αμερικανοί καθώς και ένας Γερμανός. Η άφιξη τους έγινε μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Διαστήματος, ο οποίος είπε πως ανέστειλε την κοινή αποστολή με τη Ρωσία ρομποτικού ρόβερ στον Άρη, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

#SoyuzMS21 with three Russian cosmonauts was sent today to the #ISS. Their suits sport a message, not so hidden.

I wonder what their vulgar boss is now thinking? #spaceunites

