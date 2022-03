Ουκρανία πόλεμος: Συγκλονίζει ο Ουκρανός που έμαθε μέσω twitter ότι σκοτώθηκαν η γυναίκα και τα δύο παιδιά του

Ανατριχίλα προκαλεί η εξομολόγηση του Ουκρανού που έμαθε ότι η γυναίκα και τα δύο παιδιά του είχαν σκοτωθεί από ρωσικά πυρά όταν είδε ανάρτηση στο Twitter με τα πτώματά τους. «Αναγνώρισα τις αποσκευές, έτσι το κατάλαβα» είχε πει λίγες ημέρες πριν στους New York Times ο Σέρχι Περεμπίνις. Η Τετιάνα Περεμπίνις και τα δύο παιδιά τους, Μικίτα , 18 ετών και Αλίσα, 9 ετών, σκοτώθηκαν στο Ιρπίν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Το 2014 είχαν εγκαταλείψει την ανατολική Ουκρανία και είχαν εγκατασταθεί στο Κίεβο εν μέσω των συγκρούσεων ανάμεσα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τους αυτονομιστές που υποστηρίζει η Ρωσία Φωτογραφία της νεκρής οικογένειας δίπλα σε ένα μνημείο για θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα των New York Times. «Όλος ο κόσμος θα έπρεπε να μάθει τι συμβαίνει εδώ» είπε ο Σέρχι, που είχε πάει να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Important decision by the @nytimes to put this @lynseyaddario photo above the fold on the front page of today's NYT.

The world should not avert its eyes to what Russia is doing in Ukraine pic.twitter.com/udhBA0TBIi

— Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 7, 2022