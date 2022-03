Απώλειες Ρώσων – Ουκρανία: Σκοτώθηκε κι άλλος στρατιωτικός διοικητής

Τον θάνατο κι άλλου Ρώσου υψηλόβαθμου στρατιωτικού στο πεδίο της μάχης, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το βράδυ της Παρασκευής έχασε τη ζωή του o Ρώσος αντιστράτηγος Αντρέι Μόρντβιτσεφ.

«Ως αποτέλεσμα των πυρών στον εχθρό, σκοτώθηκε ο διοικητής της 8ης Μονάδας Στρατού της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αντιστράτηγος Αντρέι Μόρντβιτσεφ» ανέφεραν από το ουκρανικό υπουργείο. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τους Ρώσους.

Το πρακτορείο Nexta έκανε γνωστό πως ο Ρώσος αντιστράτηγος σκοτώθηκε σε μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, εκεί που οι Ουκρανοί μάχονται για να ανακτήσουν τον έλεγχο.

According to preliminary information, Lieutenant General Andrei Mordvichev, commander of the 8th Combined Arms Army of the Southern Military District of the Russian Armed Forces, was slain in #Chernobayevka, The Insider reports. pic.twitter.com/dhcDNMrw5q

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022