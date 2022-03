Σον Μέντες – Καμίλα Καμπέγιο: Τι είπε ο τραγουδιστής για την σχέση τους

Πολύ cool και… ανενόχλητος είναι ο Shawn Mendes με τον κόσμο και τους δημοσιογράφους που ασχολούνταν τόσο έντονα με τον ίδιο και την Camila Cabello κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης τους. «Ειλικρινά δε με νοιάζει», είπε ο 23χρονος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Billboard όταν ρωτήθηκε αν τον ενοχλούσε όλο αυτό που γινόταν, ενώ ο επί χρόνια μάνατζερ του τραγουδιστή, Andrew Gertler, επιβεβαίωσε την ικανότητα του καλλιτέχνη να αφήνει πίσω του τον θόρυβο που γίνεται γύρω από το όνομά του. «Ο Mendes ήταν πάντα πολύ καλός στο να ξεπερνά όλα όσα ακούγονται», εξήγησε.

Μια πηγή αποκάλυψε στο Us Weekly τον Νοέμβριο του 2021 ότι «το γεγονός ότι όλοι μιλούσαν για το πόσο σοβαρή είναι η σχέση του με την Camila και αν επρόκειτο να αρραβωνιαστούν ή όχι, εκνεύρισε ιδιαίτερα τον Shawn».

View this post on Instagram A post shared by Mendesarmy 🇨🇿 (@sunshineshawnmendes)

Η επαγγελματική συνεργασία που εξελίχθηκε σε φλογερό έρωτα και ο απρόσμενος χωρισμός

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2015 για το τραγούδι τους «I Know What You Did Last Summer». Τεσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2019, συνεργαστηκαν ξανά για το single «Señorita» και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Μετά από δύο χρόνια κοινών εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί, viral στιγμές στα social media και γλυκές αφιερώσεις – και τραγούδια! – ο ένας στον άλλον, οι τραγουδιστές ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μέσω Instagram τον Νοέμβριο του 2021.

«Γεια σας παιδιά, αποφασίσαμε να χωρίσουμε, αλλά η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο ως άνθρωποι είναι πιο δυνατή από ποτέ. Ξεκινήσαμε τη σχέση μας ως κολλητοί και θα συνεχίσουμε να είμαστε κολλητοί. Εκτιμούμε πολύ την υποστήριξη που μας δείξατε από την αρχή και προχωράμε μπροστά», ανέφερε η ανακοίνωσή τους. «Υπάρχει ακόμα αγάπη και σεβασμός ανάμεσά τους», ανέφερε στο Us Weekly εκείνη την εποχή μία πηγή που βρίσκεται κοντά στο πρώην ζευγάρι, συναισθήματα που παραδέχονται δημόσια και οι δύο ότι τρέφουν ο ένας για τον άλλο.

Στις 4 Μαρτίου, η Camila Cabello βρέθηκε πρόσφατα στο New Music Daily της Apple Music με τον Zane Lowe προκειμένου να μιλήσει για το νέο της single «Bam Bam» και το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο Familia. Εκεί, αναφέρθηκε για πρώτη φορά εκτενώς στον χωρισμό της από τον Shawn Mendes. «Λατρεύω τον Shawn. Και νιώθω ότι δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα εκτός από αγάπη για εκείνον», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.