Βότκα από γάλα: Και μάλιστα… πρόβειο

Εάν ο δρόμος σας βγάλει ποτέ στο Haverfordwest στο Pembrokeshire της Ουαλίας, ίσως δοκιμάσετε λίγη βότκα από πρόβειο γάλα. «Φτιάχνεις τη βότκα σου από… πρόβειο γάλα;» ρώτησε ο δημοσιογράφος του BBC, Neil Prior. Ο βραβευμένος νεαρός αγρότης Μπριν Πέρι χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο ανακύκλωσης του υπολείμματος ορου γάλακτος από την τυροκομία του για να πάρει το απόσταγμα. Η αρχή είναι παρόμοια με το milk stout, εξηγεί. Τα σάκχαρα του ορού γάλακτος ζυμώνονται για να παραχθεί ένα είδος μπύρας, το οποίο στη συνέχεια γίνεται απόσταξη για να παραχθεί η τελική βότκα. «Στην πραγματικότητα είναι αρκετά παρόμοιο με μια κανονική βότκα, αλλά πιο απαλή –κάτι που μπορείς να απολαύσεις με λίγο stilton και σταφύλια», αναφέρει.

Όπως λέει στο BBC, η ιδέα του ήρθε μετά τον πόνο που ένιωσε, όταν έριχνε ποσότητες ορού γάλακτος στα σκουπίδια. «Περιβαλλοντικά, οικονομικά, ηθικά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη σπατάλη οποιουδήποτε αγροτικού υποπροϊόντος αυτές τις μέρες», δηλώνει. «Από την ίδρυσή μας, φτιάχναμε πέντε διαφορετικές ποικιλίες τυριού από πρόβειου γάλακτος, αλλά καθημερινά πετάγαμε τα μισά από ό,τι μαζεύαμε», προσθέτει.

Εάν αναρωτιέστε πώς γίνεται η διαδικασία, ο Μπριν δεν αποκαλύπτει στο BBC. «Η ακριβής διαδικασία είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό – μετά από όλη την προσπάθεια που καταβάλλαμε σε αυτήν, δεν πρόκειται να πούμε σε όλους πώς έγινε», τονίζει. «Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ολλανδικά πρόβατα επειδή έχουν τις καλύτερες αποδόσεις γάλακτος, αλλά προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε με γηγενή πρόβατα της Ουαλίας των οποίων τα πόδια είναι πιο σκληρά για τις λόφους μας».

Ο Μπριν υποστηρίζει ότι πήρε την ιδέα από κάποιον στη Νέα Ζηλανδία, τονίζοντας ότι όταν άρχισε τη σχετική έρευνα κανένας δεν ασχολούνταν με αυτό στην Ευρώπη. «Πήρα την ιδέα από κάποιον στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ο πρώτος στον κόσμο εκείνη την εποχή. Όταν άρχισα να το ερευνώ, κανείς στην Ευρώπη δεν έκανε το ίδιο πράγμα, αν και μια άλλη εταιρεία τελικά μας κέρδισε. Παρόλα αυτά, είμαστε ακόμα αρκετά εξειδικευμένοι», αναφέρει. Βέβαια, ο δημοσιογράφος του BBC, σχολιάζει ότι η ιδέα της αλκοόλης από πρόβειο γάλα προβλήθηκε στο The Archers όταν ο κατασκευαστής τζιν Toby Fairbrother προσπάθησε να προμηθευτεί τον απορριπτόμενο ορό γάλακτος για να φτιάξει τζιν γάλακτος.

