Τζορτζ Σόρος – Ουκρανία: Έρχεται ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος;

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από την παγκόσμια κοινότητα εκτός από το «πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», είναι «εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου». Μετά τους χαρακτηρισμούς «δικτάτορας, εγκληματίας, κακοποιός» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε βάρος του Ρώσου ομολόγου του, έχει ανοίξει ένα ευρύ πεδίο συζήτησης, ενώ ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος μιλά για την πιθανότητα έναρξης ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Γράφοντας στον ιστότοπο Project Syndicate, ο επιχειρηματίας εξηγεί ωστόσο γιατί τα σχέδια του Ρώσου προέδρου μπορεί να πέσουν στο κενό. «Ο Πούτιν ήταν ένας πολύ έξυπνος πράκτορας της KGB, αλλά αυτό φαίνεται να μην ισχύει πια. Έχοντας αποκτήσει μία συγκεκριμένη εμμονή, φαίνεται να έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα. Σίγουρα δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση στην Ουκρανία» σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο του ο Σόρος.

«Η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να χάσει τον πόλεμο» επισημαίνει δε.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, αποτελεί την αρχή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε να καταστρέψει τον πολιτισμό μας. Στις 4 Φεβρουαρίου -κατά την έναρξη, δηλαδή, των εορτασμών του κινεζικού σεληνιακού νέου έτους και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο- ορισμένες ημέρες πριν την εισβολή, είχε προηγηθεί πολύωρη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ. Στο τέλος αυτής της συνάντησης, οι δύο άνδρες δημοσίευσαν ένα έγγραφο 5.000 λέξεων, το οποίο είχαν συντάξει με ιδιαίτερη προσοχή και στο οποίο ανήγγειλαν την έναρξη μίας στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το εν λόγω έγγραφο είναι ισχυρότερο από οποιαδήποτε συνθήκη και θεωρείται ότι, πριν από αυτό, είχαν προηγηθεί λεπτομερείς διαπραγματεύσεις.

Εξεπλάγην από το ότι ο Σι, πιθανότατα, όπως φαίνεται από τα γεγονότα, έδωσε στον Πούτιν την άδεια να εισβάλει στα εδάφη της Ουκρανίας και να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της. Πρέπει να είναι πολύ σίγουρος για την επανεκλογή του ως ισόβιος ηγέτης της Κίνας, στα τέλη της φετινής χρονιάς. Έχοντας συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του, ο Σι έχει σχεδιάσει προσεκτικά το σενάριο με το οποίο θα καταφέρει να φανεί αντάξιος των Μάο Τσετούνγκ και Ντενγκ Σιάο Πινγκ.

Έχοντας, πια, τη στήριξη του Σι, ο Πούτιν ξεκίνησε να πραγματοποιεί το όνειρο της ζωής του με απίστευτη βαρβαρότητα. Πλησιάζοντας στην ηλικία των 70, ο Πούτιν νιώθει ότι η στιγμή να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία της Ρωσίας είναι είτε τώρα ή ποτέ. Ωστόσο, η αντίληψη που έχει για τον ρόλο της Ρωσίας στο παγκόσμιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί διεστραμμένη. Φαίνεται να πιστεύει ότι ο λαός του χρειάζεται έναν Τσάρο που θα μπορεί να ακολουθεί τυφλά.

