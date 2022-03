The Bricklayer Θεσσαλονίκη: Με Άαρον Έκχαρτ ξεκίνησαν τα γυρίσματα

Σε πλατό του Χόλιγουντ μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «The bricklayer». Περίπου 200 βοηθητικοί ηθοποιοί, κάμερες, εξοπλισμός, drone και ειδικά φτιαγμένα σκηνικά, στήθηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην Βαλαωρίτου, στην “καρδιά” του κέντρου της πόλης. Στα σημερινά γυρίσματα συμμετέχουν και οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Άαρον Έκχαρτ και Νίνα Ντομπρέβ και ο γνωστός σκηνοθέτης Renny Harlin. Περίπου στις 09.30 και ύστερα από τις απαραίτητες πρόβες, ακούστηκε το γνωστό σύνθημα «φώτα, κάμερες, πάμε», με τη «δράση» να ξεκινάει στον γνωστό πεζόδρομο της Θεσσαλονίκης και τον Άαρον Έκχαρτ να περπατάει ανάμεσα στον κόσμο φορώντας ένα μπεζ κουστούμι.

Από εχθές το απόγευμα έχουν στηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην πλατεία Εμπορίου, πάγκοι με βιβλία, προθήκες με παλιά κοσμήματα και κομπολόγια, μηχανές για popcorn και μαλλί της γριάς και ένα περίπτερο από… άλλη εποχή. Φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Die Hard 2», «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.