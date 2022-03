Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Κατασχέθηκε η… κουζίνα των εισβολέων

Εδώ και μέρες γίνεται πολύ κουβέντα για την τροφοδοσία των στρατευμάτων του Βλάντιμιρ Πούτιν που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, υπήρχαν φήμες και πληροφορίες πως οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν τροφή, καθώς πολλά από τα οχήματα που μετέφεραν και μαγείρευαν φαγητά, έχουν πέσει στα χέρια των Ουκρανών. Ένα από αυτά μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω video που έχει γίνει viral το τελευταίο διάστημα και δείχνει ένα KamAZ που φέρεται να ανήκει στους Ρώσους.

Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει την κάμερα και καταγράφει, αρχικά μας δείχνει το όχημα περιμετρικά και στη συνέχεια από την καμπίνα του οδηγού, ενώ αμέσως μετά πηγαίνει σε μία από τις πλευρικές πόρτες που είναι ανοιχτή. Μέσα φαίνεται να υπάρχουν πολλά σακιά με πατάτες και κρεμμύδια, τα οποία διακρίνονται και όταν μπήκε από την πίσω πόρτα. Μπαίνοντας μέσα άνοιξε ένα καπάκι το οποίο είχε μία άγνωστη και κάπως αηδιαστική τροφή, με τα συρτάρια να κρύβουν πολλά βάζα με πίκλες, αλλά και κάποια φακελάκια με σκόνες.

Kitchen trolley on a Kamaz chassis appears to contain almost only a quantity of onions. Too little to fill Russian stomachs. Food and ammunition is clearly a logistical problem. pic.twitter.com/eY9M0TbPSh

— Ha Je (@herjans56) March 13, 2022