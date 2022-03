Μπερεζόφσκι – Ουκρανία: Η έκκληση του διάσημου πιανίστα και οι αντιδράσεις

Έκκληση του διάσημου Ρώσου πιανίστα Μπόρις Μπερεζόφσκι να σταματήσει η υποστήριξη προς την Ουκρανία και να της κοπεί η ηλεκτροδότηση ώστε να επιταχυνθεί η πολιορκία της, προκαλεί αγανάκτηση στο μουσικό κόσμο. «Καταλαβαίνω ότι τους λυπούμαστε, ότι ενεργούμε ήπια, όμως δεν θα μπορούσαμε να πάψουμε να νοιαζόμαστε, να τους πολιορκήσουμε και να τους κόψουμε το ηλεκτρικό;», δήλωσε αυτός ο παγκόσμιος σταρ του πιάνου στη διάρκεια εκπομπής λόγου στις 10 Μαρτίου στο ομοσπονδιακό τηλεοπτικό δίκτυο Pervy Kanal, που υποστηρίζει το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι μιλάει για το Κίεβο. Ένας στρατιωτικός, που συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή, του απάντησε σ’ αυτό πως «δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια μια ανθρωπιστική καταστροφή».

Ο πιανίστας και διευθυντής ορχήστερας Λαρς Φογκτ, μουσικός διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου του Παρισιού, αντέδρασε έντονα στο Twitter: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά τα λόγια του πρώην φίλου μου Μπόρις Μπ. Όμως τα ακούω από το ίδιο του το στόμα. Η φιλία μας τελείωσε επισήμως».

Η βενεζουελανή πιανίστρια Γκαμπριέλα Μοντέρα έκανε λόγο στο Twitter για «μια τεράστια απογοήτευση» προσθέτοντας ότι «το μουσικό μεγαλείο και η ενσυναίσθηση δεν πηγαίνουν πάντα μαζί». «Είναι πέρα από τον κυνισμό», αντέδρασε από την πλευρά της η φινλανδο-ουκρανή διευθύντρια ορχήστρας Ντάλια Στάσεβκα. Ο Μπόρις Μπερεζόφσκι, 53 χρόνων, τακτικός προσκεκλημένος στα φεστιβάλ και τις αίθουσες συναυλιών σε όλο τον κόσμο, υποστήριξε επίσης πως «αυτό που λένε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καθαρό ψέμα».

«Είναι ανάγκη να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο και στη συνέχεια να οικοδομήσουμε κάτι καλό και συμπαθητικό για μας σ’ αυτή τη χώρα (…) Τελικά η αληθεια θα φθάσει στους ανθρώπους, είμαι πεισμένος γι’ αυτό, ένας χρόνος θα περάσει και η αλήθεια θα κερδίσει», δήλωσε ο βραβευμένος πιανίστας.

Από την αρχή της εισβολής, καλλιτέχνες που θεωρείται ότι υποστηρίζουν τον Πούτιν, όπως ο διευθυντής ορχήστρας Βαλέρι Γκεργκίεφ ή η σοπράνο Άννα Νετρέμπκο, κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα πρόσωπα στις περισσότερες δυτικές αίθουσες μουσικής.

A huge disappointment. Musical greatness and empathy don’t always go hand in hand.

— Gabriela Montero (@monterogabriela) March 15, 2022