Αμερικανός αστροναύτης – Ρωσία: Τέλος η αγωνία για τον Mark Vande

Από την ημέρα που η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλει στην Ουκρανία και ο Δυτικός κόσμος αποφάσισε να απαντήσει με μεγάλες κυρώσεις στον Βλάντιμιρ Πούτιν, ένα μεγάλο ερωτηματικό δημιουργήθηκε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η ανησυχία μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως το σενάριο πως Roscosmos δεν θα επέτρεπε στον Mark Vande Hei να επιβιβαστεί στο Soyuz για να επιστρέψει στην Γη με τους Ρώσους συναδέλφους του, όπως ήταν προγραμματισμένο. Το σενάριο αυτό διαψεύστηκε από τους Ρώσους, ενώ πλέον φαίνεται πως μπαίνει και επίσημα τέλος στο θρίλερ, μετά την ανακοίνωση της NASA.

Russia is now threatening to leave US astronaut Mark Vande Hei behind on the International Space Station. He is scheduled to return to earth with 2 cosmonauts after a year in space on a Russian ship in 3 weeks. https://t.co/7lcBFGme2j

Η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος δια στόματος του Joel Montalbano ξεκαθάρισε πως όλα κυλούν φυσιολογικά στον διαστημικό σταθμό της τελευταίες τρεις εβδομάδες και πως ο «Mark Vande Hei θα γυρίσει με το Soyuz στην Γη στα τέλη Μαρτίου», με την προσγείωσή του να γίνεται στην έρημο του Καζακστάν. Την περίοδο αυτή, συνολικά επτά αστροναύτες βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εκ των οποίων, οι τέσσερις Αμερικανοί, ο ένας Γερμανός και οι δύο Ρώσοι. Ο Αμερικανός Mark Vande Hei κατέχει ήδη το ρεκόρ της μεγαλύτερης διαστημικής πτήσης.

NASA ISS program manager Joel Montalbano starts a briefing about upcoming spacewalks to stress that everything is normal with ISS ops despite invasion of Ukraine. “Nothing has changed in the last 3 weeks.” Stresses Mark Vande Hei will still return on Soyuz at the end of March.

