Ουκρανία πόλεμος: «Όχι» από τον Τζιούμπα στην εθνική Ρωσίας

Παίκτης της εθνικής Ρωσίας, ο οποίος έχει συγγενείς που κατάγονται από την Ουκρανία, θέλησε να δείξει τη δυσφορία του για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες και το έκανε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Άρτεμ Τζιούμπα απέρριψε την κλήση που δέχτηκε από την εθνική ομάδα της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία.

Μπορεί η Ρωσία να μην έχει δικαίωμα να παίξει σε επίσημους αγώνες μετά τον αποκλεισμό της από FIFA και UEFA, ωστόσο θα συγκεντρωθεί για να κάνει προπονήσεις και να δώσει φιλικά με την Κ21.

Zenit St Petersburg and former Russia captain Artem Dzyuba has today rejected a call up to the Russian national team due to the war in Ukraine, where several members of his family are from. pic.twitter.com/P9iT4U7gvh

— Russian Football News (@RusFootballNews) March 15, 2022