Μουρίνιο – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση στην παρουσίασή του από την ομάδα

Την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε γνώρισε ο Ζοζέ Μουρίνιο στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης, όπου ο σύλλογος της γειτονικής χώρας παρουσίασε επίσημα τον νέο προπονητή της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Πορτογάλος είναι και… με τη βούλα από σήμερα ο επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας της Φενέρμπαχτσε, κάτι που ήταν γνωστό εδώ και δύο ημέρες. Ο ίδιος, άλλωστε, είχε προαναγγείλει την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη από το βράδυ του Σαββάτου (01/06), λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Champions League, Ντόρτμουντ-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο «εκλεκτός» ταξίδεψε ένα 24ωρο μετά στην Τουρκία και πάτησε στο χορτάρι του «Σουκρού Σαράτσογλου», όπου χιλιάδες οπαδοί της Φενέρ τον αποθέωσαν, δημιουργώντας μία άνευ προηγουμένου ατμόσφαιρα προκειμένου να τον καλωσορίσουν. Αφού ο πρόεδρος του συλλόγου, Αλί Κοτς, προλόγισε τον Πορτογάλο λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε κοντά μας έναν προπονητή που έχει κατακτήσει και τα τρία τρόπαια της UEFA, έναν προπονητή που το όνομά του αποτελεί διεθνές brand, έναν προπονητή με τον οποίο ελπίζουμε ότι θα γράψουμε Ιστορία».

José Mourinho went to the Fenerbahce stadium to introduce himself for 15 minutes and this is how the stadium looked.

Next season is going to be fun.pic.twitter.com/5f4QlWcQ8e

