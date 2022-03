Ρωσίδα δημοσιογράφος – Ουκρανία: Γλίτωσε τη φυλακή η Μαρίνα Οβσιάνικοβα

Πρόστιμο ύψους 30.000 ρουβλίων (255 ευρώ) επέβαλε ρωσικό δικαστήριο στη Μαρίνα Οβσιάνικοβα, αφότου κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου περί διαδηλώσεων, για τη χθεσινή διαμαρτυρία της κατά του πολέμου στην Ουκρανία στο πλατό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti. Στη δημοσιογράφο δεν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, όπως ανάμεναν ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Αμέσως μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η Οβσιάνικοβα δήλωσε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της τα εξής, μιλώντας για την περιπέτειά της: «Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δύο μέρες έχω να κοιμηθώ, βρίσκομαι υπό κράτηση πάνω από 14 ώρες και δεν με άφησαν να επικοινωνήσω με τους κοντινούς μου ανθρώπους ή να λάβω οποιαδήποτε νομική συμβουλή. Οπότε βίωσα μια ειλικρινά σκληρή κατάσταση.»

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, εργαζόμενη στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ρωσικής εισβολής. Στην επιγραφή αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!»

Η πρωτοφανής διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε 19 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Βαθιά ανησυχία που μετατράπηκε σε έντονο θυμό βίωνε η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα που εισέβαλε στο πλατό της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Η αντιπολεμική διαμαρτυρία της που έγινε ζωντανά στην κρατική τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας δεν ήταν ένα αυθόρμητο σχέδιο, λέει φιλικό της πρόσωπο, που του είχε περιγράψει το σχέδιό της την παραμονή. Σύμφωνα με τον Guardian, η Οβσιανίκοβα είχε νιώσει εξαιρετικά μεγάλο θυμό για τη ρωσική εισβολή, που την οδήγησε στο ξέσπασμά της. «Ο θυμός άρχισε να συσσωρεύεται μέσα της από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος» δήλωσε χαρακτηριστικά φίλος της, που πρόσθεσε: «Δύο ημέρες πριν, μου είπε ότι θα το έκανε».

