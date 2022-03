Νεκροί δημοσιογράφοι – Ουκρανία: Σκοτώθηκε 24χρονη, ήταν μαζί με τον εικονολήπτη του Fox News

Λίγη ώρα μετά από την είδηση του θανάτου ενός εικονολήπτη του Fox News, έγινε γνωστό πως σκοτώθηκε και μια 24χρονη Ουκρανή δημοσιογράφος. Η Ολεξάντρα Κουβσίνοβα, 24 ετών, εργαζόταν δίπλα από το αμερικανικό Fox News και έχασε τη ζωή της στα περίχωρα του Κιέβου, όπως και ο εικονολήπτης του δικτύου των ΗΠΑ. Ακόμα ένας δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε στο σημείο. Δημοσιογράφος του Fox News που επιβεβαιώνει τον θάνατο της 24χρονης δημοσιογράφου αναφέρει: «Χάσαμε μία όμορφη και γενναία γυναίκα, την Ολεξάντρα Κουβσίνοβα-Σάσα. Αγαπούσε τη μουσική και ήταν αστεία και ευγενική. Ήταν 24 ετών. Εργάστηκε με την ομάδα μας τον τελευταίο μήνα και έκανε εξαιρετική δουλειά. Είθε η μνήμη της να είναι ευλογημένη».

Νωρίτερα, μεταδόθηκε πως σκοτώθηκε ένας εικονολήπτης του αμερικανικού Fox News στην Ουκρανία. Την είδηση μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία, επικαλούμενα το ίδιο το αμερικανικό δίκτυο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εικονολήπτης ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο που τραυματίστηκε χθες, Δευτέρα. Το Fox News επιβεβαίωσε πως ο εικονολήπτης Πιέρ Ζακρέβσκι σκοτώθηκε στην Ουκρανία όταν ένα όχημα στο οποίο επέβαινε «δέχτηκε πυρά».

