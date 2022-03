Σωματοφύλακες Πούτιν: Όταν πήγε να τον αγκαλιάσει ο ΜακΓκρέγκορ

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, μαζί με τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, θεωρούνται ως οι πιο καλά φυλασσόμενοι άνθρωποι στον κόσμο και όχι άδικα. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που ο κορονοϊός αποτελεί τον… αόρατο κίνδυνο για όλους τους ανθρώπους, ο Ρώσος πρόεδρος έχει αναγκαστεί να λάβει πολλά μέτρα που κάποιες φορές θεωρούνται υπερβολικά. Όπως για παράδειγμα οι αποστάσεις που κρατά όταν συναντά ξένους ηγέτες (ακόμα και τους δικούς υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων) ή όταν είχε φορέσει ειδική στολή hazmat για να μπορέσει να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο της χώρας. Από την ημέρα όμως που αποφασίστηκε η εισβολή στην Ουκρανία, έχουν φουντώσει οι φήμες περί απόπειρας δολοφονίας του, με αποτέλεσμα τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε του κίνηση να είναι αυξημένα. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση…

🚨🇷🇺🇫🇷#Putin disrespects French President #Macron by placement of a massive table to separate the two presidents in the meeting.

It was also as an intentional act to imply "distance" between Russia-NATO. pic.twitter.com/KBiqTABerQ

