Ρώσος ολιγάρχης – Λονδίνο: Εικόνες παραφροσύνης στην έπαυλη του Ντεριπάσκα

Φιλο-ουκρανοί ακτιβιστές κατέλαβαν σήμερα την έπαυλη του Ρώσου ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα σε πανάκριβη συνοικία του Λονδίνου, λίγες ημέρες αφότου ο μεγιστάνας του πετρελαίου επλήγη από σφοδρές κυρώσεις. Οι ακτιβιστές μπήκαν στην αξίας 50 εκατ. στερλινών έπαυλη του Όλεγκ Ντεριπάσκα στην περιοχή Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου τα μεσάνυχτα και ανήρτησαν σημαίες και ένα πανό που ανέγραφε: «η ιδιοκτησία απελευθερώθηκε» και «άντε γ@μ… Πούτιν».

Η έπαυλη ανήκει στην οικογένεια του Ντεριπάσκα, ενός εκ των επτά Ρώσων ολιγαρχών, στους οποίους επέβαλε την περασμένη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση κυρώσεις κατηγορώντας τους ότι «έχουν αίμα στα χέρια τους». Η πλατεία Μπελγκρέιβ, όπου βρίσκεται η έπαυλη, θεωρείται η ακριβότερη στο Λονδίνο. «Η αστυνομία κλήθηκε λίγο μετά τη 01:00 τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου σε μια κατοικία στην πλατεία Μπελγκρέιβ. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν εισέλθει και κρέμασαν πανό από τα παράθυρα του επάνω ορόφου. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο».

Squatters in London have occupied a Russion Oligarchs mansion – 5 Belgrave Square. Cops have maintained a presence outside, and support is welcomed. pic.twitter.com/hNUllzQGtL

