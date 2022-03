Ρωσία – Ουκρανία διαπραγματεύσεις: Με δυσκολίες ο τέταρτος γύρος συνομιλιών

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκίνησαν και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολη αλλά συνεχίζεται, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ. Αναρτώντας μια φωτογραφία από τις συνομιλίες, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ποντόλιακ δήλωσε: «Οι πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Υπάρχει επικοινωνία αν και είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα».

Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών μεταξύ του Ποντόλιακ και του Ρώσου ομολόγου του, του Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, συμβούλου του Κρεμλίνου. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι έγιναν στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας και Πολωνίας-Λευκορωσίας. Αυτός ο νέος γύρος έρχεται ύστερα από μια πρώτη άκαρπη συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής της ρωσικής και της ουκρανικής διπλωματίας την περασμένη Πέμπτη στην Τουρκία.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022