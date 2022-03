Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Ρώσοι βομβάρδισαν μοναστήρι του 13ου αιώνα

Κλιμακώνει η Ρωσία την στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Και το βράδυ της Κυριακής συνεχίστηκαν οι επιθέσεις. Για πρώτη φορά χτυπήθηκε στρατιωτική βάση λίγα χλμ από το σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγες ώρες αφού ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας είχε προειδοποιήσει ότι πλέον τα όπλα της Δύσης στην Ουκρανία αποτελούν στόχους. Αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Λβιβ.

“Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους”, ανέφερε σε δήλωσή της η διοίκηση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής μονάδας στην εγκατάσταση, δήλωσε ο Αντόν Μιρόνοβιτς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Χερσαίων Δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας. “Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά αποσαφηνίζονται πληροφορίες για τους τραυματίες”, πρόσθεσε ο Μιρόνονοβιτς. Η εν λόγω εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και παραδοσιακά ο τόπος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λβιβ.

The #Sviatohirsk Lavra, the third most important monastery of the #Moscow Patriarchate in #Ukraine known from its previous pro-Russian sentiments has just been bombed by the #Russian air force. pic.twitter.com/MUCicCzt4s

