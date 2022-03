Απαγωγή δημάρχου Ουκρανία: Δεύτερο περιστατικό καταγγέλλει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Και δεύτερη απαγωγή Ουκρανού δημάρχου καταγγέλλει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ, οι ρωσικές δυνάμεις απήγαγαν τον δήμαρχο της πόλης Dniprorudne, στα νότια της χώρας. Ο Yevhen Matveyev έγινε έτσι, όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί, ο δεύτερος δήμαρχος που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα μέσα σε τρεις ημέρες, μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε θύμα απαγωγής την Παρασκευή και η Μόσχα τον αντικατέστησε με φιλορώσα βουλευτή.

Ο Κουλέμπα είπε ότι «Ρώσοι εγκληματίες πολέμου» απήγαγαν τον Matveyev.

«Αφού δεν έχουν καμία τοπική υποστήριξη, οι εισβολείς στρέφονται στην τρομοκρατία. Καλώ όλες τις χώρες να σταματήσουν τη ρωσική τρομοκρατία εναντίον της Ουκρανίας και της δημοκρατίες», πρόσθεσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022