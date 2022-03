Αμπράμοβιτς Τσέλσι: Θρίλερ με την «τύχη» της ομάδας

Κάθε παιχνίδι της Τσέλσι στην Premier League μετά από την επιβολή των κυρώσεων στον Ρομάν Αμπράμοβιτς και στην ομάδα δεν έχει μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Οι οπαδοί των “Μπλε” βλέπουν ότι η ομάδα τους είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας μετά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και αντιδρούν.

Στην περασμένη αγωνιστική φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ρομάν Αμπράμοβιτς ενώ στο παιχνίδι της Κυριακής (13/3) με την Νιούκαστλ πολλοί οπαδοί φόρεσαν μάσκες με την μορφή του Ρώσου και φώναζαν υπέρ του! Το πανό με το “The Roman Empire” έμεινε στην θέση του στο γήπεδο της Τσέλσι και κανείς δεν ξεχνά ότι τον τελευταίο χρόνο η ομάδα κατέκτησε το Champions League αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Guy behind me wearing an Abramovich mask😭😭 pic.twitter.com/rctWuT97T3

— T⭐️⭐️ (@Tuchelister) March 13, 2022