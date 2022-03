Κατοικίδια Ουκρανία: Η Arya Aldrin έγινε, άθελά της, viral

Είναι… παράλογο να παίρνεις μαζί το κατοικίδιό σου όταν καλείσαι να εκκενώσεις μια εμπόλεμη ζώνη; Η Arya Aldrin, μια 20χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που έφυγε πρόσφατα από την Ουκρανία παρέα με το Σιβηρικό Χάσκι της, δεν το νομίζει: «Θα ήταν πιο εγωιστικό να αφήσω πίσω τον σκύλο μου». Γι’ αυτό πήρε μαζί την πέντε μηνών Zaira στο εξαντλητικό ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων μέχρι την πολιτεία Κεράλα της νότιας Ινδίας. Πολλοί Ινδοί φοιτητές επέστρεψαν στην πατρίδα τους από την Ουκρανία μαζί με τις γάτες και τα σκυλιά τους, αλλά η Arya ξεχώρισε όταν μια φωτογραφία της -να έχει αγκαλιά την Zaira μέσα σε ένα λεωφορείο για τα ρουμανικά σύνορα- έγινε viral.

Η φωτογραφία προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις, με τους κακεντρεχείς να ρωτάνε αν οι γονείς της την έστειλαν στην Ουκρανία για να σπουδάσει ή να φροντίζει ζώα, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί η ινδική κυβέρνηση θα έπρεπε να φιλοξενεί ζώα σε πτήσεις εκκένωσης όταν κινδύνευαν άνθρωποι. Αλλά η Arya λέει ότι η Zaira δεν έπιανε χώρο που προοριζόταν για ανθρώπους- ταξίδεψε σε ένα κλουβί στην πτήση από τη Ρουμανία στο Δελχί. «Είμαι φοιτήτρια ιατρικής- μας διδάσκουν να σώζουμε ζωές χωρίς διακρίσεις. Εξάλλου αν την άφηνα πίσω, δεν θα βοηθούσε κανέναν», προσθέτει.

Το 2021, ο Βρετανός Pen Farthing, που διατηρούσε ένα καταφύγιο ζώων στο Αφγανιστάν, επικρίθηκε έντονα επειδή έφυγε από τη χώρα με τα σκυλιά και τις γάτες -αλλά όχι το αφγανικό επιτελείο του- μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Είπε ότι δεν μπορούσε να τους πάρει μαζί εκείνη τη στιγμή λόγω απειλών από τους Ταλιμπάν. Οι εργαζόμενοι στο καταφύγιο έφτασαν αργότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την Arya και άλλους σαν αυτήν, το διακύβευμα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όμως το ταξίδι ήταν εξουθενωτικό.

